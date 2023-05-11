Дом Мартина Лютера - самый большой в мире музей Реформации
Максим Нелюбин
Среди посетителей этого места в Виттенберге был царь Петр I, оставивший здесь свой автограф мелом.
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В восточногерманском городе Виттенберг находится самый большой в мире музей, посвященный истории Реформации - Lutherhaus Wittenberg. Расположен он в бывшем монастыре Августинского ордена, в котором до 1525 года состоял основоположник Реформации в Германии Мартин Лютер (1483-1546).
Это здание заложили в Виттенберге для новой обители августинцев в 1504 году. Одни монахи прибыли сюда на учебу, другие - чтобы преподавать в университете, только что созданном в этом городе...
Семейный очаг в бывшем монастыре
В 1525 году Мартин Лютер женился на беглой монашке Катарине фон Бора - тем самым нарушил свой монашеский обет и покинул орден. Реформация шла тогда уже полным ходом. Их домом, где на свет появится шестеро детей, станет этот бывший монастырь, в котором Лютер поселился еще в 1508 году. В Виттенберг он приехал тогда писать диссертацию о толковании Библии, защитив которую позже получил здесь должность профессора.
Княжеский подарок
Так бывший монастырь, ставший позже семейной обителью Лютеров и местом паломничества лютеран, выглядел в конце XIX века. В ходе Реформации, начавшейся в Виттенберге в 1517 году, он опустел. В 1524 году саксонский курфюрст Фридрих III Мудрый, покровительствовавший Лютеру, передал все это здание в его личное пользование, а через несколько лет - вообще подарил.
Университет
Фридрих III Мудрый, представитель Эрнестинской линии Веттинов, взошел на престол в 1486 году и выбрал Виттенберг в качестве своей резиденции вместо Веймара. После Лейпцигского раздела веттинских владений в землях, отошедших Эрнестинам, не оказалось университета, поэтому этот курфюрст решил создать его, что и сделал - вопреки правилам, даже без разрешения императора и папы римского.
Где написаны тезисы
Император Максимилиан I, поставленный перед фактом, подписал учредительную грамоту почти сразу, однако подтверждение из Ватикана пришло лишь через пять лет. При этом сам университет оставался под контролем курфюрста, а не католической церкви. Интересный факт, если учесть, что именно здесь Лютера посетят его реформаторские идеи и будут написаны знаменитые 95 тезисов с критикой папской власти.
Символ лютеран
Такое изображение в Виттенберге можно увидеть не только в бывшем августинском монастыре, но и повсюду в городе. Роза Лютера (Lutherrose) - личная печать, разработанная для него в 1530 году по приказу саксонского курфюрста Иоганна Фридриха Великодушного. Позже она стала символом всех немецких лютеран. Черный крест - символ креста, на котором был распят Иисус...
Значение
... Пять лепестков белой розы, символа радости и мира, напоминают о пяти ранах, нанесенных Христу. Красное сердце - символ сердца христиан, за радостью веры которых следует начало новой жизни на небе, которое обозначено синим цветом. Золотое кольцо символизирует вечность.
Преподавание, доходы, жалование
Однако вернемся к истории дома, в котором реформатор жил и работал на протяжении тридцати пяти лет. Лекции Лютера здесь слушало до четырехсот студентов. Курфюрст подарил ему это бывшее монастырское здание в 1532 году. Лютер также получал доходы от продажи своих печатных трудов, а его профессорское жалование составляло 300 гульденов в год - в десять раз больше учительского.
Застольные беседы
Во время осмотра Дома Лютера посетители особенно ожидают прохода через рабочий кабинет отца немецкой Реформации, где также проходили его знаменитые застольные беседы. Это помещение было обустроено в 1535 году по распоряжению Катарины фон Бора - супруги Лютера, управлявшей всем здешним домашним хозяйством: от организации работ в саду - до снабжения студентов, снимавших здесь комнаты.
Посетители
Сразу после смерти церковного реформатора этот кабинет превратился в своего рода музей, который стали посещать верующие, а также важные персоны со всей Европы. Книги почетных гостей здесь тогда не было, поэтому они оставляли автографы мелом на стенах и деревянной облицовке. До наших дней дошло более трехсот таких подписей, авторство которых удалось установить - например, Петра Первого.
Экспонаты
Среди экспонатов - этот молитвенник Мартина Лютера 1527 года. В экспозиции представлено также много работ Лукаса Кранаха Старшего, монашеская ряса Лютера, другие личные вещи, многочисленные книги и прочие исторические документы.
После смерти
Что стало со зданием после смерти Лютера? В 1564 году наследники продали бывший монастырь университету.
Музей
После Венского конгресса 1815 года Виттенберг стал частью Пруссии. Университет был распущен, вернее - переведен в Галле. После этого в здании находились архив, школа, лазарет, евангелическая семинария. Музей Лютера открыли в 1883 году после реставрации, продолжавшейся несколько десятилетий, а на этой фотографии - та самая Библия, которую Лютер и его сподвижники перевели на немецкий язык.
Всемирное наследие
Вместе с другими архитектурными памятниками Виттенберга, связанными с Мартином Лютером, здание бывшего монастыря имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.