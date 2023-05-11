Дом Мартина Лютера - самый большой в мире музей Реформации

В восточногерманском городе Виттенберг находится самый большой в мире музей, посвященный истории Реформации - Lutherhaus Wittenberg. Расположен он в бывшем монастыре Августинского ордена, в котором до 1525 года состоял основоположник Реформации в Германии Мартин Лютер (1483-1546).

Это здание заложили в Виттенберге для новой обители августинцев в 1504 году. Одни монахи прибыли сюда на учебу, другие - чтобы преподавать в университете, только что созданном в этом городе...

Семейный очаг в бывшем монастыре

Мартин Лютер и Катарина фон Бора. Прижизненные портреты работы Лукаса Кранаха Старшего Фото: Lutherhaus Wittenberg

В 1525 году Мартин Лютер женился на беглой монашке Катарине фон Бора - тем самым нарушил свой монашеский обет и покинул орден. Реформация шла тогда уже полным ходом. Их домом, где на свет появится шестеро детей, станет этот бывший монастырь, в котором Лютер поселился еще в 1508 году. В Виттенберг он приехал тогда писать диссертацию о толковании Библии, защитив которую позже получил здесь должность профессора.

Княжеский подарок

Виттенберг около 1885 года Фото: picture-alliance/akg-images

Так бывший монастырь, ставший позже семейной обителью Лютеров и местом паломничества лютеран, выглядел в конце XIX века. В ходе Реформации, начавшейся в Виттенберге в 1517 году, он опустел. В 1524 году саксонский курфюрст Фридрих III Мудрый, покровительствовавший Лютеру, передал все это здание в его личное пользование, а через несколько лет - вообще подарил.

Университет

Памятный барельеф Мартина Лютера Фото: DW/Maksim Nelioubin

Фридрих III Мудрый, представитель Эрнестинской линии Веттинов, взошел на престол в 1486 году и выбрал Виттенберг в качестве своей резиденции вместо Веймара. После Лейпцигского раздела веттинских владений в землях, отошедших Эрнестинам, не оказалось университета, поэтому этот курфюрст решил создать его, что и сделал - вопреки правилам, даже без разрешения императора и папы римского.

Где написаны тезисы

Бывшая монастырская трапезная на фотографии 1930-х годов Фото: picture.alliance/arkivi

Император Максимилиан I, поставленный перед фактом, подписал учредительную грамоту почти сразу, однако подтверждение из Ватикана пришло лишь через пять лет. При этом сам университет оставался под контролем курфюрста, а не католической церкви. Интересный факт, если учесть, что именно здесь Лютера посетят его реформаторские идеи и будут написаны знаменитые 95 тезисов с критикой папской власти.

Символ лютеран

Роза Лютера Фото: DW/Maksim Nelioubin

Такое изображение в Виттенберге можно увидеть не только в бывшем августинском монастыре, но и повсюду в городе. Роза Лютера (Lutherrose) - личная печать, разработанная для него в 1530 году по приказу саксонского курфюрста Иоганна Фридриха Великодушного. Позже она стала символом всех немецких лютеран. Черный крест - символ креста, на котором был распят Иисус...

Значение

Золотая памятная монета, выпущенная в Германии по случаю 500-летия Реформации в 2017 году Фото: picture-alliance/dpa/S. Hoppe

... Пять лепестков белой розы, символа радости и мира, напоминают о пяти ранах, нанесенных Христу. Красное сердце - символ сердца христиан, за радостью веры которых следует начало новой жизни на небе, которое обозначено синим цветом. Золотое кольцо символизирует вечность.

Преподавание, доходы, жалование

Входная дверь в здание музея Фото: DW/Maksim Nelioubin

Однако вернемся к истории дома, в котором реформатор жил и работал на протяжении тридцати пяти лет. Лекции Лютера здесь слушало до четырехсот студентов. Курфюрст подарил ему это бывшее монастырское здание в 1532 году. Лютер также получал доходы от продажи своих печатных трудов, а его профессорское жалование составляло 300 гульденов в год - в десять раз больше учительского.

Застольные беседы

Рабочий кабинет Лютера Фото: DW/Maksim Nelioubin

Во время осмотра Дома Лютера посетители особенно ожидают прохода через рабочий кабинет отца немецкой Реформации, где также проходили его знаменитые застольные беседы. Это помещение было обустроено в 1535 году по распоряжению Катарины фон Бора - супруги Лютера, управлявшей всем здешним домашним хозяйством: от организации работ в саду - до снабжения студентов, снимавших здесь комнаты.

Посетители

Автограф Петра I в Виттенберге, оставленный в 1711 году Фото: DW/Maksim Nelioubin

Сразу после смерти церковного реформатора этот кабинет превратился в своего рода музей, который стали посещать верующие, а также важные персоны со всей Европы. Книги почетных гостей здесь тогда не было, поэтому они оставляли автографы мелом на стенах и деревянной облицовке. До наших дней дошло более трехсот таких подписей, авторство которых удалось установить - например, Петра Первого.

Экспонаты

Молитвенник Лютера Фото: DW/Maksim Nelioubin

Среди экспонатов - этот молитвенник Мартина Лютера 1527 года. В экспозиции представлено также много работ Лукаса Кранаха Старшего, монашеская ряса Лютера, другие личные вещи, многочисленные книги и прочие исторические документы.

После смерти

Университетские здания и двор в 1644 году Фото: akg-images/picture alliance

Что стало со зданием после смерти Лютера? В 1564 году наследники продали бывший монастырь университету.

Музей

Библия Лютера Фото: DW/Maksim Nelioubin

После Венского конгресса 1815 года Виттенберг стал частью Пруссии. Университет был распущен, вернее - переведен в Галле. После этого в здании находились архив, школа, лазарет, евангелическая семинария. Музей Лютера открыли в 1883 году после реставрации, продолжавшейся несколько десятилетий, а на этой фотографии - та самая Библия, которую Лютер и его сподвижники перевели на немецкий язык.

Всемирное наследие

Туристы около входа в Дом Лютера Фото: Michael Nitzschke/imageBROKER/picture alliance

Вместе с другими архитектурными памятниками Виттенберга, связанными с Мартином Лютером, здание бывшего монастыря имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.