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Фото: K-H Spremberg/Shotshop/picture alliance
Достопримечательности Виттенберга
Публикации по теме
Виттенберг в земле Саксония-Анхальт - город Мартина Лютера.
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Контекст
Мариенкирхе - материнский храм Реформации
Мариенкирхе - материнский храм Реформации
Храм Святой Марии - самое старое здание Виттенберга. Здесь читал свои проповеди Мартин Лютер.
Туризм
12.06.2023
12 июня 2023 г.
Свадьба монаха-расстриги и послушницы-беглянки
Свадьба монаха-расстриги и послушницы-беглянки
"Свадьба Лютера" в Виттенберге - один из крупнейших городских исторических праздников в Германии.
Туризм
28.05.2023
28 мая 2023 г.
Дом Мартина Лютера - самый большой в мире музей Реформации
Дом Мартина Лютера - самый большой в мире музей Реформации
Среди посетителей этого места в Виттенберге был царь Петр I, оставивший здесь свой автограф мелом.
Туризм
11.05.2023
11 мая 2023 г.
Филателистический путеводитель по Германии
Филателистический путеводитель по Германии
Немецкие достопримечательности на почтовых марках - от Нюрнберга до Регенсбурга и Бад-Мускау. | 22 фотографии
Туризм
27.12.2022
27 декабря 2022 г.
Мартин Лютер и религиозная революция в Германии
Мартин Лютер и религиозная революция в Германии
31 октября в Германии отмечают День Реформации - ключевого события в истории протестантизма. | 10 фотографий
История
31.10.2022
31 октября 2022 г.
Замковая церковь - где Мартин Лютер начал Реформацию
Замковая церковь - где Мартин Лютер начал Реформацию
Виттенберг в шутку прозвали "Протестантским Римом". Здесь были заложены основы Реформации в Германии. | 19 фотографий
Туризм
23.09.2022
23 сентября 2022 г.
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