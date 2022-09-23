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Виттенберг
Фото: K-H Spremberg/Shotshop/picture alliance

Достопримечательности Виттенберга

Публикации по теме

Виттенберг в земле Саксония-Анхальт - город Мартина Лютера.

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Контекст

Виттенберг

Мариенкирхе - материнский храм Реформации

Мариенкирхе - материнский храм Реформации

Храм Святой Марии - самое старое здание Виттенберга. Здесь читал свои проповеди Мартин Лютер.
Туризм12 июня 2023 г.
"Свадьба Лютера" - городской исторический праздник в Виттенберге в 2018 году

Свадьба монаха-расстриги и послушницы-беглянки

Свадьба монаха-расстриги и послушницы-беглянки

"Свадьба Лютера" в Виттенберге - один из крупнейших городских исторических праздников в Германии.
Туризм28 мая 2023 г.
Почтовая открытка около 1915 года

Дом Мартина Лютера - самый большой в мире музей Реформации

Дом Мартина Лютера - самый большой в мире музей Реформации

Среди посетителей этого места в Виттенберге был царь Петр I, оставивший здесь свой автограф мелом.
Туризм11 мая 2023 г.
Конверт и марка 1971 года

Филателистический путеводитель по Германии

Филателистический путеводитель по Германии

Немецкие достопримечательности на почтовых марках - от Нюрнберга до Регенсбурга и Бад-Мускау. | 22 фотографии
Туризм27 декабря 2022 г.
Гравюра на дереве около 1568 года

Мартин Лютер и религиозная революция в Германии

Мартин Лютер и религиозная революция в Германии

31 октября в Германии отмечают День Реформации - ключевого события в истории протестантизма. | 10 фотографий
История31 октября 2022 г.
Виттенберг

Замковая церковь - где Мартин Лютер начал Реформацию

Замковая церковь - где Мартин Лютер начал Реформацию

Виттенберг в шутку прозвали "Протестантским Римом". Здесь были заложены основы Реформации в Германии. | 19 фотографий
Туризм23 сентября 2022 г.
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