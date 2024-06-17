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В Германии отметят 500-летие свадьбы Лютера

Максим Нелюбин
18 июня 2024 г.

"Свадьба Лютера" - так называется городской исторический праздник в Виттенберге. В следующем году здесь отметят 500-летие этого события.

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"Свадьба Лютера" в Виттенберге в 2024 году
Молодожены Мартин Лютер и Катарина фон Бора, вернее - исполнители главных ролей на празднике Каролин и Оливер Кошмидер во время главного шествия в Виттенберге в 2024 годуФото: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

Много ли найдется в мире супружеских пар, широко отмечавших свою свадьбу несколько десятков раз и твердо намеренных продолжить эту семейную традицию в будущем? В прошедшие выходные в городе Виттенберг в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт в очередной раз прошла "Свадьба Лютера" (Luthers Hochzeit) - один из крупнейших городских исторических праздников Германии.

Идея этого фестиваля родилась после воссоединения страны, когда жители Виттенберга в 1993 году отмечали 700-летие своего города - колыбели немецкой Реформации. Именно здесь состоялись важнейшие события в истории протестантизма в Германии - жил, работал и проповедовал Мартин Лютер (Martin Luther). Дом Лютера и городские храмы сейчас имеют статус памятников Всемирного наследия.

"Свадьба Лютера" в Виттенберге, 2024 год
В главном костюмированном шествии "Свадьбы Лютера" в Виттенберге в воскресенье, 16 июня, участвовало более двух тысяч человекФото: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

"Свадьба Лютера" в Виттенберге

13 июня 1525 года в Виттенберге состоялась церемония бракосочетания бывшего монаха и беглой послушницы - 41-летнего Мартина Лютера и 26-летней Катарины фон Бора (Katharina von Bora). Обычно городской исторический праздник, участники которого вот уже три десятилетия реконструируют эти события, проходит во вторые июньские выходные, однако в этом году был перенесен на неделю позже из-за выборов в Европейский парламент. Взглянув на цифры, трудно не заметить, что в следующем году Мартин Лютер и Катарина фон Бора, так сказать, отметят 500-летие своей супружеской жизни.

"Свадьба Лютера" в Виттенберге, 2024 год
За шествием наблюдало несколько десятков тысяч зрителейФото: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

Главным событием праздника является большое костюмированное шествие в воскресенье, в котором участвует более двух тысяч человек. По данным организаторов, в этом году посмотреть на него собралось до шестидесяти тысяч зрителей. Более подробно об истории этого фестиваля и главных действующих лицах можно узнать из фоторепортажа "Свадьба монаха-расстриги и послушницы-беглянки".

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