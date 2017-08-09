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Как панельное здание стало самой необычной школой Германии

Максим Нелюбин
11 сентября 2023 г.

Официально эта гимназия названа в честь Лютера и Меланхтона, но более широко известна как "Школа Хундертвассера".

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Виттенберг
"Школа Хундертвассера" - гимназия имени Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона в ВиттенбергеФото: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

Восточногерманский Виттенберг известен во всем мире как колыбель немецкой Реформации. Здесь жил Мартин Лютер (Martin Luther). Памятные места Лютера в этом городе внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Во времена ГДР около исторического центра Виттенберга возвели новые кварталы панельных жилых домов. В 1975 году здесь построили школу по типовому проекту, реализованному в разных местах этой социалистической страны много сотен раз.

Виттенберг, 1995 год
Гимназия в Виттенберге перед закрытием на ремонт в 1995 годуФото: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

Однако после воссоединения Германии здание этого среднего учебного заведения очень сильно изменилось - как снаружи, так и внутри... 

"Школа Хундертвассера" - гимназия имени Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона в Виттенберге
"Школа Хундертвассера" стала архитектурной достопримечательностью ВиттенбергаФото: DW / Nelioubin

Как это получилось? За первые двадцать лет после сдачи в эксплуатацию школьное здание успело изрядно износиться и нуждалось в капитальном ремонте. Он не заставил себя долго ждать. После воссоединения страны Восточная Германия переживала настоящий строительно-реконструкционный бум.

В Виттенберге все началось с простой педагогической идеи. Перед закрытием здания на ремонт здесь решили пофантазировать - узнать, какой хотели бы видеть свою школу сами ученики. Устроили творческий конкурс. Полет фантазии никто не ограничивал - результаты не были обязательными для исполнения...

"Школа Хундертвассера2 - гимназия имени Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона в Виттенберге
Сейчас в этой гимназии обучается около тысячи школьниковФото: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

В это же время примерно в ста километрах от Виттенберга около Лейпцига проходила выставка австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера (Friedensreich Hundertwasser). Творчество Хундертвассера являло собой диаметральную противоположность социалистической идеологии СЕПГ.

Антитоталитарная философия, неординарность, яркость и стремление к гармонии с природой вызывали у бывших граждан ГДР особую симпатию. Архитектор отвечал взаимностью. Последние проекты Хундертвассера были осуществлены именно в Восточной Германии - например, комплекс "Зеленая цитадель" (Die Grüne Zitadelle) в Магдебурге - с квартирами, офисами, детским садиком, магазинами и отелем под одной крышей.

Фриденсрайх Хундертвассер
Фриденсрайх Хундертвассер в Вене в 1985 годуФото: picture-alliance/IMAGNO/Votava

Философия Хундертвассера

Хундертвассер являлся последовательным и радикальным борцом за право человека индивидуально определять вид своего жилища. Даже если речь шла о многоквартирных домах, он настаивал, например, на праве каждого оформлять или раскрашивать стены по собственному усмотрению - хотя бы то пространство, которое можно покрасить или выложить плиткой, высунувшись из окна. Эту идею художник выдвинул в одной из своих теоретических работ, как и знаменитый тезис о "деревьях-квартиросъемщиках".

Важным элементом в творчестве Хундертвассера является отрицание прямых углов и симметрии, отличительными элементами картин стали линии, кажущиеся бесконечными и закрученные в форме улитки. Прямоугольник как таковой он ассоциировал с выстроенными на плацу или марширующими военными отрядами, считая его формой насилия и сравнивая с рядами бараков в нацистских концлагерях.

Отец Хундертвассера, скончавшийся почти сразу после рождения сына в 1928 году, был австрийцем, мать - еврейкой. Родственники со стороны матери погибли во время Холокоста. Сам Хундертвассер был крещен еще ребенком, а после включения тогдашней Австрии в "третий рейх" разделил судьбу большинства своих австрийских сверстников - попал в гитлерюгенд.

Небывалый художественный талант проявился у него еще в детском возрасте. Свои идеи в области строительства он начал осуществлять где-то с 1980-х годов, давно став успешным художником.

Макет перестройки школьного здания, представленный в 1995 году
Макет перестройки школьного здания, представленный в 1995 году Фото: picture-alliance/ dpa/W. Grubitzsch

Специального архитектурного образования Хундертвассер не имел, делил эту работу с партнерами. Результаты вызывали восторг у публики, но неоднозначную реакцию профессионалов, вплоть до полного отвержения.

Как бы то ни было, в Австрии, Германии, Японии, США, Израиле, Швейцарии и Новой Зеландии было реализовано в общей сложности около трех с половиной десятков проектов - новых построек или проектов по реконструкции, в ходе которых старые здания получали новый облик.

Однако вернемся в Виттенберг…

Хундертвассер и школьники 

Одна из сотрудниц городского совета, побывавшая на выставке Хундертвассера, а потом увидевшая работы учеников, представленные на конкурс проектов нового оформления школы, поразилась близости видения мира местными подростками и австрийским художником.

В переломные времена после падения "железного занавеса" многие даже самые невероятные проекты казались реально выполнимыми. Сотрудница горсовета решила направить эти работы Хундертвассеру. Получив рисунки, всемирно известный художник и архитектор пришел в полный восторг и захотел внести свой вклад в реконструкцию школы. Он согласился, используя идеи школьников, полностью подготовить проект - на общественных началах, без гонорара.

"Школа Хундертвассера" в Виттенберге. Фотографии

"Школа Хундертвассера" - гимназия имени Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона в Виттенберге
Один из элементов неповторимого стиля Хундертвассера - затейливые и частично позолоченные купола и башенки небесного цветаФото: DW / Nelioubin
"Школа Хундертвассера" - гимназия имени Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона в Виттенберге
Зеленые крыши, заросшие травой балконы, в специальных нишах - деревья-квартиросъемщики, как он сам их называл... Гармония с природой была важнейшим тезисом творческой философии этого архитектора и художникаФото: DW / Nelioubin
"Школа Хундертвассера" - гимназия имени Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона в Виттенберге
Ремонт с полным изменением облика и характера всего здания по стоимости, конечно, превышал стандартные государственные сметы на модернизацию учебных заведений...Фото: DW / Nelioubin
"Школа Хундертвассера" - гимназия имени Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона в Виттенберге
Финансирование осуществлялось из разных источников, включая частные пожертвованияФото: DW / Nelioubin
"Школа Хундертвассера" - гимназия имени Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона в Виттенберге
Особую сложность для строителей представляли необычные комбинации материалов на фасадах, не говоря уже о непременном атрибуте в зданиях Хундертвассера - битой керамической плиткеФото: DW / Nelioubin
"Школа Хундертвассера" - гимназия имени Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона в Виттенберге
Такие мозаики охотно использовал еще один всемирно известный архитектор - Антонио Гауди, скончавшийся за два с половиной года до рождения ХундертвассераФото: DW / Nelioubin
Школа Хундертвассера - гимназия имени Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона в Виттенберге
Городское туристическое ведомство предлагает экскурсии с посещением этого зданияФото: DW / Nelioubin

До самого Виттенберга Хундертвассера, правда, не доехал - работал по фотографиям и строительным планам. За реализацию отвечали уже местные архитекторы. Обычно Хундертвассер разрабатывал и внешний облик, и дизайн внутренних помещений, но в данном случае согласился на то, чтобы школьные кабинеты, залы и коридоры оформили в его стиле местные художники из Саксонии-Анхальт и сами школьники.

В мае 1999 года, менее чем за год до смерти Хундертвассера, проект был завершен. Он обошелся в 9,5 миллиона марок. Нынешняя гимназия имени Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона (Luther-Melanchthon-Gymnasium) считается одной из лучших школ всего региона, а само здание прочно вошло во все городские путеводители.

Информация о "Школе Хундертвассера" на сайте городского туристического ведомства Виттенбергаlutherstadt-wittenberg.de
 

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