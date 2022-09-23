Замковая церковь - где Мартин Лютер начал Реформацию

Город Лютера Виттенберг (Lutherstadt Wittenberg) - именно так этот немецкий город официально обозначается на картах и указателях, в справочниках, энциклопедиях и документах. Решение добавить "Lutherstadt" в название было принято магистратом в 1922 году и официально вступило в силу незадолго до начала Второй мировой войны. Виттенберг вошел в историю как колыбель немецкой Реформации - был местом, где пятьсот лет назад жил и проповедовал основатель протестантского движения в Германии - Мартин Лютер (Martin Luther).
В начале 1990-х годов также было создано объединение шестнадцати немецких "Городов Лютера", в которых происходили разные события, связанные с жизнью и деятельностью этого церковного реформатора. Средин них - Вормс, Айзенах, Марбург, Гейдельберг и Магдебург, но официально "Город Лютера" - это только Виттенберг.
Первый памятник Мартину Лютеру
Это скульптурное изображение Мартина Лютера установили около Старой ратуши на Рыночной площади в 1821 году. Оно стало первым таким отдельно стоящим памятником в Германии, посвященным человеку без высокого сословного титула, то есть не императору, королю, князю… В создании монумента принимал участие ведущий немецкий архитектор своего времени Карл Фридрих Шинкель (Karl Friedrich Schinkel). Отсюда - всего лишь несколько сотен метров до Замковой церкви, издалека заметной - благодаря 88-метровой неоготической колокольне.
"Твердыня наша - вечный Бог, Он - сила и защита"
На кольце в верхней части башни можно прочитать известные слова Лютера: "Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen". "Твердыня наша - вечный Бог, Он - сила и защита", - так звучит в одном из переводов на русский язык начало этого евангельского гимна, написанного Лютером на основе 45-го псалма "Бог нам прибежище и сила". Лютер сравнивает Бога и веру в Бога с надежным замком или крепостью.
В свою очередь, на этой иллюстрации изображено судьбоносное событие, случившееся в Виттенберге в 1517 году. Как гласит легенда, произошло оно перед Замковой церковью, которая также была храмом здешнего университета, основанного курфюрстом Саксонии Фридрихом III Мудрым. Монах и теолог Мартин Лютер был приглашен в этот университет в 1508 году. В 1517 году он разместил на дверях храма, которые были своего рода доской объявлений, свои 95 тезисов с критикой папских злоупотреблений.
Обнародование тезисов считается отправной точкой Реформации в Германии, 500-летие которой в 2017 году широко отметили по всей стране. Ученые до сих пор спорят, действительно ли Лютер прибил свои тезисы на тогдашнюю деревянную дверь, позже сгоревшую в одну из войн. Но в этот день он точно разослал свой труд другим богословам для обсуждения.
Замковая церковь на старых открытках
Всемирное наследие в Виттенберге
Религиозную революцию монах из Виттенберга начинать не собирался, но вышло иначе... Об этом много написано и сказано на разных языках мира, мы же осмотримся в храме. В 1996 году он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими здешними зданиями, связанными с Реформацией: городской церковью Святой Марии, Домом Лютера и Домом Меланхтона - ближайшего его сподвижника.
В связи с юбилеем 2017 года Замковую церковь полностью отреставрировали. На торжество по случаю окончания ремонта в октябре 2016 года сюда приехала королева Дании Маргрете II. В качестве подарка она привезла алтарное покрывало, которое вышила собственными руками, на что ушло около 500 часов работы.
Отметим, что первым протестантским королем Дании стал Кристиан III. В 1521 году он, будучи еще принцем, путешествовал по Германии и присутствовал на Вормсском рейхстаге, где выступал Лютер. Встреча произвела на него сильное впечатление. После восхождения на трон этот монарх ввел в Дании Реформацию.
На этой фотографии - статуя курфюрста Фридриха III Мудрого, покровительствовавшего Лютеру. Этот саксонский правитель, похороненный здесь в Замковой церкви, протестантизм не принял, но оказывал Лютеру всяческую поддержку, в том числе в самые опасные и сложные моменты. Например, предоставил защиту в замке Вартбург, когда на него была наложена имперская опала. Этот замок, расположенный около города Айзенах в Тюрингии, также внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Так выглядит могила Мартина Лютера в Замковой церкви. Местом паломничества лютеран Виттенберг стал еще при его жизни. Посещая немецкие земли, сюда также со всех концов Европы приезжали монархи, писатели и другие известные персоны. Сегодня на этих домах можно увидеть таблички, напоминающие об этих гостях города.
История храма
Со времен Лютера храм претерпел многочисленные изменения. Первую часовню при тогдашнем замке саксонской ветки рода Асканиев возвели здесь в 1340 году. В начале XVI века Фридрих III Мудрый заново отстроил замок, храм которого - Замковая церковь - был освящен в 1503 году. Саксонский курфюрст разместил в этой церкви мощи святых из своего большого собрания реликвий - в надежде привлечь паломников.
В 1760 году в Семилетнюю войну храм выгорел. Жертвой пламени тогда стала и та самая деревянная Дверь Тезисов. При восстановлении башню замка превратили в церковную колокольню. Неоготическую перестройку начали в 1883 году по случаю 400-летия со дня рождения Лютера. 31 октября 1892 года на торжестве по случаю окончания работ присутствовал германский император Вильгельм II.
Нынешнюю дверь подарил храму король Фридрих Вильгельм IV в 1858 году. На ней увековечен текст, положивший начало Реформации: "Во имя любви к истине и стремления разъяснить ее, нижеследующее будет предложено на обсуждение в Виттенберге под председательством достопочтенного отца Мартина Лютера, магистра свободных искусств и святого богословия, а также ординарного профессора в этом городе"...
Лютер и сподвижники
Над дверью находится мозаика, изображающая Христа на фоне Виттенберга и преклонивших перед ним колени Лютера и Меланхтона. Первый держит Библию, второй - Аугсбургское исповедание. Это самое раннее изложение лютеранской веры завершается такими словами: "За церковью сохраняется лишь проповедь и отправление таинств, в этом ее предназначение. Для прочего существуют гражданские власти".