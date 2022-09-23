Замковая церковь - где Мартин Лютер начал Реформацию

Город Лютера Виттенберг (Lutherstadt Wittenberg) - именно так этот немецкий город официально обозначается на картах и указателях, в справочниках, энциклопедиях и документах. Решение добавить "Lutherstadt" в название было принято магистратом в 1922 году и официально вступило в силу незадолго до начала Второй мировой войны. Виттенберг вошел в историю как колыбель немецкой Реформации - был местом, где пятьсот лет назад жил и проповедовал основатель протестантского движения в Германии - Мартин Лютер (Martin Luther).

В начале 1990-х годов также было создано объединение шестнадцати немецких "Городов Лютера", в которых происходили разные события, связанные с жизнью и деятельностью этого церковного реформатора. Средин них - Вормс, Айзенах, Марбург, Гейдельберг и Магдебург, но официально "Город Лютера" - это только Виттенберг.

Первый памятник Мартину Лютеру

Памятник Мартину Лютеру в Виттенберге Фото: Schoening/imageBROKER/picture alliance

Это скульптурное изображение Мартина Лютера установили около Старой ратуши на Рыночной площади в 1821 году. Оно стало первым таким отдельно стоящим памятником в Германии, посвященным человеку без высокого сословного титула, то есть не императору, королю, князю… В создании монумента принимал участие ведущий немецкий архитектор своего времени Карл Фридрих Шинкель (Karl Friedrich Schinkel). Отсюда - всего лишь несколько сотен метров до Замковой церкви, издалека заметной - благодаря 88-метровой неоготической колокольне.

"Твердыня наша - вечный Бог, Он - сила и защита"

Колокольня Замковой церкви в Виттенберге Фото: DW/Maksim Nelioubin

На кольце в верхней части башни можно прочитать известные слова Лютера: "Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen". "Твердыня наша - вечный Бог, Он - сила и защита", - так звучит в одном из переводов на русский язык начало этого евангельского гимна, написанного Лютером на основе 45-го псалма "Бог нам прибежище и сила". Лютер сравнивает Бога и веру в Бога с надежным замком или крепостью.

Лютер прибивает свои тезисы на дверь Замковой церкви. Картина 1872 года Фото: picture-alliance/akg-images

В свою очередь, на этой иллюстрации изображено судьбоносное событие, случившееся в Виттенберге в 1517 году. Как гласит легенда, произошло оно перед Замковой церковью, которая также была храмом здешнего университета, основанного курфюрстом Саксонии Фридрихом III Мудрым. Монах и теолог Мартин Лютер был приглашен в этот университет в 1508 году. В 1517 году он разместил на дверях храма, которые были своего рода доской объявлений, свои 95 тезисов с критикой папских злоупотреблений.

Обнародование тезисов считается отправной точкой Реформации в Германии, 500-летие которой в 2017 году широко отметили по всей стране. Ученые до сих пор спорят, действительно ли Лютер прибил свои тезисы на тогдашнюю деревянную дверь, позже сгоревшую в одну из войн. Но в этот день он точно разослал свой труд другим богословам для обсуждения.

Замковая церковь на старых открытках

Замковая церковь в Виттенберге на почтовой карточке 1904 года Фото: Brück & Sohn Kunstverlag Meißen/Wikipedia/gemeinfrei

Виттенберг сверху на снимке 1930-х годов Фото: arkivi/picture alliance

Центральный неф и главный алтарь Замковой церкви на почтовой открытке 1930-х годов Фото: arkivi/picture alliance

Замковая церковь с противоположного берега Эльбы на фотографии 1930-х годов Фото: arkivi/picture alliance

Всемирное наследие в Виттенберге

Религиозную революцию монах из Виттенберга начинать не собирался, но вышло иначе... Об этом много написано и сказано на разных языках мира, мы же осмотримся в храме. В 1996 году он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими здешними зданиями, связанными с Реформацией: городской церковью Святой Марии, Домом Лютера и Домом Меланхтона - ближайшего его сподвижника.

Неоготический алтарь Замковой церкви в Виттенберге Фото: DW/Maksim Nelioubin

Алтарное покрывало от королевы Дании Маргрете II Фото: picture-alliance/AP/J. Schlueter

В связи с юбилеем 2017 года Замковую церковь полностью отреставрировали. На торжество по случаю окончания ремонта в октябре 2016 года сюда приехала королева Дании Маргрете II. В качестве подарка она привезла алтарное покрывало, которое вышила собственными руками, на что ушло около 500 часов работы.

Отметим, что первым протестантским королем Дании стал Кристиан III. В 1521 году он, будучи еще принцем, путешествовал по Германии и присутствовал на Вормсском рейхстаге, где выступал Лютер. Встреча произвела на него сильное впечатление. После восхождения на трон этот монарх ввел в Дании Реформацию.

Cтатуя курфюрста Фридриха III Мудрого в Замковой церкви Фото: DW/Maksim Nelioubin

На этой фотографии - статуя курфюрста Фридриха III Мудрого, покровительствовавшего Лютеру. Этот саксонский правитель, похороненный здесь в Замковой церкви, протестантизм не принял, но оказывал Лютеру всяческую поддержку, в том числе в самые опасные и сложные моменты. Например, предоставил защиту в замке Вартбург, когда на него была наложена имперская опала. Этот замок, расположенный около города Айзенах в Тюрингии, также внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Надгробие на могиле Мартина Лютера Фото: DW/Maksim Nelioubin

Так выглядит могила Мартина Лютера в Замковой церкви. Местом паломничества лютеран Виттенберг стал еще при его жизни. Посещая немецкие земли, сюда также со всех концов Европы приезжали монархи, писатели и другие известные персоны. Сегодня на этих домах можно увидеть таблички, напоминающие об этих гостях города.

История храма

Замковая церковь и исторический центр Виттенберга Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Готические своды Замковой церкви Фото: DW/Maksim Nelioubin

Кафедра для проповедей в Замковой церкви Фото: DW/Maksim Nelioubin

Цветная потолочная роспись в храме Фото: DW/Maksim Nelioubin

Мозаичное окно в Замковой церкви Фото: DW/Maksim Nelioubin

Со времен Лютера храм претерпел многочисленные изменения. Первую часовню при тогдашнем замке саксонской ветки рода Асканиев возвели здесь в 1340 году. В начале XVI века Фридрих III Мудрый заново отстроил замок, храм которого - Замковая церковь - был освящен в 1503 году. Саксонский курфюрст разместил в этой церкви мощи святых из своего большого собрания реликвий - в надежде привлечь паломников.

В 1760 году в Семилетнюю войну храм выгорел. Жертвой пламени тогда стала и та самая деревянная Дверь Тезисов. При восстановлении башню замка превратили в церковную колокольню. Неоготическую перестройку начали в 1883 году по случаю 400-летия со дня рождения Лютера. 31 октября 1892 года на торжестве по случаю окончания работ присутствовал германский император Вильгельм II.

Дверь Тезисов Фото: picture-alliance/dpa/H. Schmidtpicture-alliance/dpa/H. Schmidt

Нынешнюю дверь подарил храму король Фридрих Вильгельм IV в 1858 году. На ней увековечен текст, положивший начало Реформации: "Во имя любви к истине и стремления разъяснить ее, нижеследующее будет предложено на обсуждение в Виттенберге под председательством достопочтенного отца Мартина Лютера, магистра свободных искусств и святого богословия, а также ординарного профессора в этом городе"...

Лютер и сподвижники

Мозаика над входом в Замковую церковь Фото: DW/Maksim Nelioubin

Над дверью находится мозаика, изображающая Христа на фоне Виттенберга и преклонивших перед ним колени Лютера и Меланхтона. Первый держит Библию, второй - Аугсбургское исповедание. Это самое раннее изложение лютеранской веры завершается такими словами: "За церковью сохраняется лишь проповедь и отправление таинств, в этом ее предназначение. Для прочего существуют гражданские власти".