Экологичная архитектура Хундертвассера

ФриденсрайхаХундертвассера (Friedensreich Hundertwasser, 1928-2000) называют революционером в области архитектуры, а созданный им неповторимый стиль - биоморфным и экологичным. На родине знаменитого и неординарного австрийского художника и зодчего реализовано полтора десятка проектов, лишь немногим меньше - в Германии, по одному проекту - в США, Израиле, Швейцарии и Новой Зеландии.

Волшебник плавных линий

Фриденсрайх Хундертвассер в сентябре 1985 года на пресс-конференции по случаю завершения своего проекта в Вене - Дома Хундертвассера (Hundertwasserhaus)

Хундертвассер во многом опередил время. Озеленяя крыши и балконы своих домов-антиподов серых бетонных коробок, он последовательно возвращал природе территорию и пространство, отобранные людьми. Придавая индивидуальность окнам, возвращал право на самовыражение человеку. В своем творчестве он продолжал развивать темы, знакомые и близкие многим по работам Эгона Шиле, Густава Климта и Антонио Гауди.

"Зеленая цитадель" Магдебурга

"Зеленая цитадель" - последний проект Хундертвассера

В Германии было реализовано тринадцать проектов, полностью разработанных Хундертвассером или завершенных на основе авторских идей и эскизов уже после смерти архитектора. Начнем со столицы земли Саксония-Анхальт - города Магдебурга, где в 2005 году закончили строительство "Зеленой цитадели" (Grüne Zitadelle von Magdeburg).

"Зеленая цитадель" стала последним проектом Хундертвассера. Раньше на этом месте стояла панельная пятиэтажка, до нее - церковь Святого Николая, сильно пострадавшая во время Второй мировой войны. Помимо квартир и магазинов, здесь расположены детский сад и отель. Крыши покрыты травой, а из любого окна нельзя увидеть два окна одной и той же формы.

Улитки и спирали

Картина Фриденсрайха Хундертвассера "Большой путь" ("Der große Weg", 1955 год) на выставке в Бремене

Любимыми животными Хундертвассера были улитки с домиками на спине. Спирали, похожие на улиточные, стали одним из характерных элементов его творчества, как на этой картине 1955 года. Особого упоминания заслуживает "Гамбургский перформанс" 1959 года, во время которого Хундертвассер с помощниками два дня и две ночи рисовали в помещении, где позже должно было состояться его выступление, непрерывную линию, начатую внизу стены.

"Лесная спираль" в Дармштадте

Тысяча окон - ни одного одинакового

Эту линию Хундертвассер продолжил во многих своих последующих работах. В 2000 году был завершен жилой комплекс "Лесная спираль" (Waldspirale) в гессенском городе Дармштадте. В этом 12-этажном здании насчитывается 105 квартир, есть подземный гараж, бар, киоск, а во внутреннем дворе - детская площадка и пруд.

Из тысячи окон дармштадской "Лесной спирали" ни одно не повторяет другое, а расположены они без четкой схемы и жесткой симметрии. В стиле Хундертвассера также оформлены некоторые квартиры - со сглаженными углами, мозаиками из битой плитки и другими характерными элементами.

"Экологический дом" в Хамме

"Стеклянный слон" Хорста Реллеке

Бывшая углемойка в Хамме, озелененная Хундертвассером

Один из своих первых проектов в Германии Хундертвассер осуществил в 1981-1982 годах в городе Хамм в земле Северный Рейн - Вестфалия. На территории шахты Zeche Maximilian, выведенной из эксплуатации, решили заложить парк, а бывшую углемойкупревратить в "Экологический дом" (Öko-Haus). Хундертвассер озеленил здесь часть крыши.

С противоположной стороны посетителей встречает работа другого архитектора - "Стеклянный слон" Хорста Реллеке (Horst Rellecke). Эта вторая половина "Экологического дома" подчеркивает контраст между естественным и искусственным. "Слон" стал символом города. "Хобот" служит шахтой для панорамного лифта, ведущего на смотровую площадку на 35-метровой высоте.

"Вокзал природы" в Ильцене

Вокзал 2009 года в Германии

По проектам Хундертвассера в Германии не только строили новые здания, но и придавали новый облик старым объектам. В рамках подготовки к всемирной выставке EXPO 2000, проходившей в столице Нижней Саксонии Ганновере, в одном из небольших городов этой земли - Ильцене (Uelzen) был модернизирован железнодорожный вокзал, ставший после этого достопримечательностью всего региона.

На реализацию проекта ушло 10 миллионов евро. Вокзал оказался одной из последних работ Хундертвассера. Ежегодно его посещает около 450 тысяч человекю. В 2009 году он был назван "Вокзалом года в Германии". Награда присуждается общественным объединением Allianz pro Schiene в двух категориях: для вокзалов больших и малых городов.

Гимназия в Виттенберге

Гимназия имени Мартина Лютера в Виттенберге

Еще одно невзрачное раньше здание, превращенное Хундертвассером в образец архитектурного нонконформизма и экологичного строительства, находится в восточногерманском Виттенберге - колыбели Реформации и городе Мартина Лютера. Эту школу построили из панельных блоков по типовому гэдээровскому проекту в 1975 году. В середине 1990-х годов после воссоединения Германии она нуждалась в ремонте.

Благодаря череде счастливых случайностей, о которых мы подробно рассказывали в фоторепортаже "Самая необычная школа Германии", Хундертвассер так загорелся предложенной ему идеей придать этому зданию новый облик, что сделал проект бесплатно. Реконструкция, стоившая 9,5 миллиона марок, была закончена в 1999 году за год до его смерти. Сам архитектор в Виттенберг не приезжал.

"Дом на лугах" в Бад-Зодене

Жилой дом на гессенском курорте Бад-Зоден

Жилой дом в Бад-Зодене (Bad Soden), возведенный в 1990-1993 годах, был спроектирован на основе концепции, созданной Хундертвассером для застройки участка между двумя городскими парками. Этот курорт, расположенный в гессенском регионе Таунус, известен своими целебными источниками. В рамках проекта в стиле Хундертвассера здесь также реконструировали старый курзал 1772 года и некоторые дома.

"Дом на лугах" ("In den Wiesen") находится на территории с целебными источниками. Чтобы не нарушить потоки грунтовых вод, в Бад-Зодене были вынуждены отказаться от рытья котлована. Здание возведено на 250 сваях, вбитых в землю на 15-метровую глубину. Некоторые квартиры расположены на нескольких уровнях. У каждой есть озелененная терраса или сад на крыше.

"Дом Роналда Макдоналда" в Эссене

Дом со сказочными фасадами и луковичными башенками в Эссене

Это здание по эскизам Хундертвассера построено в Эссене. Такой вид на него открывается с пешеходного моста между Оранжереей и Ботаническим садом в городском Гругапарке (Grugapark). Его возведение завершили в 2005 году. Дом принадлежит немецкому отделению благотворительного фонда Ronald McDonald House Charity. В этом здании проживают семьи с тяжелобольными детьми во время лечения в Университетской клинике Эссена.

Купол в Вюльфрате

Детский сад и купол около Дюссельдорфа

В стиле Хундертвассера в Германии построены этот детский сад "Дюссельские ворота" (Düsseler Tor) и жилой район в городе Вюльфрате (Wülfrath), расположенный примерно в 30 километрах от Дюссельдорфа. Сам художник и архитектор в 1999 году создал для него лишь золотой купол.

Именем архитектора здесь назвали улицу: Friedensreich-Hundertwasser-Weg. Но жители столкнулись с проблемой: адрес из 29 букв и двух тире не помещается в графы формуляров при заключении страховок, договоров и так далее, так что стали использовать сокращенный вариант: Hundertwasser-Weg.

Проект в Плохингене

В рамках следующего проекта - "Жить под Дождевой башней" ("Wohnen unterm Regenturm"), осуществленного в 1991-1994 годах в городе Плохингене (Plochingen) под Штутгартом, художник и архитектор в наиболее полной мере смог реализовать свои представления о философии человеческого жилья и его связях с окружающим пространством.

Хундертвассер согласился на поступившее из Плохингена предложение оформить внутренний двор нового жилого комплекса, который проектировали в этом городе. При этом он сам изъявил желание также заняться фасадами, выходящими во внутренний двор. Он хотел, чтобы люди, находящиеся в этом дворе, были полностью окружены миром Хундертвассера, становились его частью, а над собой видели лишь небо.

Башня пивоварни "Кухльбауэр"

Башня пивоварни "Кухльбауэр" в баварском городе Абенсберге

Эту 34-метровую башню воздвигли в баварском городе Абенсберге в 2007-2010 годах для музея пивоварни Kuchlbauer. Хундертвассер скончался еще во время ее планирования. Позже реализация проекта с участием другого архитектора затянулась из-за возникшего спора. В начальном варианте Хундертвассера высота должна была достигать 70 метров, но власти решили, что это нанесет вред историческому облику города.

За исключением трех проектов мы познакомились со всеми работами Хундертвассера как архитектора в Германии, где он также оформил фасад и парковку фабрики фирмы "Розенталь" в Зельбе (1980-1982), детский сад во Франкфурте-на-Майне (1988-1995) и кафе в гамбургском районе Оттензен (1998). Скончался Фриденсрайх Хундертвассер 19 февраля 2000 года в Новой Зеландии.