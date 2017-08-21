Мариенкирхе - материнский храм Реформации

Продолжаем знакомство с памятными местами Мартина Лютера (Martin Luther) в Виттенберге. В первой части репортажа мы побывали в Замковой церкви, на дверях которой Лютер в 1517 году, согласно легенде, вывесил для обсуждения свои 95 тезисов, критиковавшие папскую власть и положившие начало Реформации в Германии. Сейчас отправимся в другой здешний храм - городскую и приходскую церковь Святой Марии - Мариенкирхе, а также задержимся ненадолго около некоторых других виттенбергских достопримечательностей.

Городская ратуша

Старая ратуша и храм Святой Марии на Рыночной площади Фото: Nando Lardi/Zoonar/picture alliance

По пути остановимся около Старой ратуши. Здание было возведено в 1523-1541 годах, когда Виттенберг во времена Реформации достиг своего наивысшего расцвета. Ратуша является памятником ренессансного стиля, однако при строительстве были также использованы позднеготические элементы. Здесь заседал городской совет, находились суд, тюрьма, камера пыток, торговые лавки, а на чердаке - зерновой склад.

Материнская церковь Реформации

Церкованя служба в храме Мариенкирхе Фото: picture-alliance/dpa/P. Endig

Храм Святой Марии - самое старое здание Виттенберга. Впервые упоминается в 1187 году. Он считается материнской церковью Реформации в Германии. Здесь читал свои проповеди Лютер, состоялось первое богослужение на немецком языке, а также было совершено первое причастие хлебом и вином, а не только хлебом, как это делалось тогда в католических общинах, где вином причащались только священники.

Проповеди Лютера

Алтарь Реформации в храме Святой Марии Фото: picture-alliance/dpa/N. Neetz

Первым протестантским пастором храма в 1523 году был избран Иоганн Бугенхаген - один из ближайших сотрудников Лютера. Позже он сыграл решающую роль в основании евангелических общин Гамбурга, Любека, Бремена и во многих других местах. На фотографии - фрагмент алтаря Реформации, на котором изображен Лютер, выступающий с проповедью. Он был создан в 1540-х годах в мастерской Лукаса Кранаха Старшего.

Антисемитизм

Антисемитский барельеф на храме Святой Марии Фото: picture-alliance/dpa/H. Schmidt

В преддверии 500-летия Реформации в Германии, отмечавшегося в 2017 году, вновь возник спор вокруг этого антисемитского барельефа - так называемой "Еврейской свиньи", размещенного на храме в 1305 году и позже описанного Лютером в одном из сочинений. По данным историков, в Центральной Европе сейчас насчитывается около трех десятков подобных изображений.

Споры и решение суда

Информационный стенд об антисемитском барельефе около храма Мариенкирхе Фото: Jens Schlüter/epd-bild/picture alliance

В 2016 году в интернете был начат сбор подписей за удаление этого объекта и перемещение в музей, где экспонат следовало бы снабдить необходимыми комментариями и разъяснениями. Через некоторое время таже был подан соответствующий судебный иск. В 2022 году Федеральный верховный суд Германии принял решение оставить барельеф на фасаде. Сейчас в непосредственной близости от него уже установлен информационный стенд, поясняющий антисемитскую суть этого изображения.

Памяти жертв Холокоста

Памятник жертвам Холокоста около Мариенкирхе Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Сразу после Второй мировой войны тема уже обсуждалась. Тогда было решено оставить барельеф на месте в качестве исторического свидетельства. 9 ноября 1988 года в пятидесятую годовщину погромов хрустальной ночи перед церковью установили памятник, посвященный шести миллионам евреев, убитых во время Холокоста.

Лукас Кранах

Памятник Лукасу Кранаху Фото: DW/Maksim Nelioubin

В храме Святой Марии мы видели алтарь, созданный Лукасом Кранахом Старшим - придворным художником курфюрста Фридриха III Мудрого. Совсем рядом находится мастерская, где работал этот живописец, благодаря которому мы знаем, как выглядел Лютер. Именно он является автором самых известных его прижизненных портретов. Кранах также владел типографией, в которой печатались труды отца немецкой Реформации.

Свадьба Лютера

Шествие во время городского праздника "Свадьба Лютера" в 2022 году Фото: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

Лютера и Кранаха связывала тесная дружба. Этот мастер написал портреты родителей Лютера - Ганса и Маргариты, а также выступил в роли посаженого отца его невесты - беглой монашки Катарины фон Бора. "Свадьбу Лютера" в Виттенберге сейчас ежегодно отмечают. Так называется летний исторический фестиваль, о котором мы уже рассказывали. В костюмированном шествии участвует две тысячи человек.

Гости города

Памятная доска в Виттенберге Фото: DW/Maksim Nelioubin

На многих домах в историческом центре Виттенберга можно увидеть таблички с именами тех знаменитых гостей города, которые в них останавливались. Здесь, например, в 1903 году жил Максим Горький. Александр II посетил Виттенберг в 1805 году. В 1711 году здесь побывал Петр I, даже оставивший свой автограф мелом в Доме Лютера.

Ближайший сподвижник

Портер Филиппа Меланхтона работы Лукаса Кранаха Старшего Фото: picture-alliance/akg-images

По пути к дому Лютера пройдем мимо этого здания, также внесенного в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь жил ближайший его сподвижник - теолог и профессор Виттенбергского университета Филипп Меланхтон (1497-1560). Это ренессансное здание считается одним из самых красивых бюргерских домов города.

Дом Меланхтона

Дом Меланхтона Фото: picture-alliance/DUMONT Bildarchiv

Филипп Меланхтон получил профессорскую должность в Виттенберге в 1518 году. Средства на строительство этого дома на месте своей прежней, по его собственным словам, "хибары" Меланхтон получил от саксонского курфюрста Иоганна Фридриха Великодушного в 1536 году, пригрозив иначе покинуть город. На деньги курфюрста был возведен трехэтажный дом с проточной водой и просторным садом.

Лютеранская теология

В доме Меланхтона Фото: gemeinfrei

На этой фотографии 1911 года изображена комната, в которой ближайший сподвижник Лютера и систематизатор лютеранской теологии скончался в 1560 году. Позже в этом доме жили другие университетские профессора. В 1845 году его приобрели прусские власти, на средства которых позже была проведена реставрация. Сейчас в здании работает музей Меланхтона.

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