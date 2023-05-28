Свадьба монаха-расстриги и послушницы-беглянки

Веселится и ликует весь народ... В восточногерманском Виттенберге в самом начале лета на протяжении уже нескольких десятилетий отмечают годовщину очень давнего события, случившегося здесь около 500 лет назад - годовщину исторической свадьбы бывшего монаха и беглянки из монастыря. На три дня город возвращается во времена Позднего Средневековья и Ренессанса.

Свадьба Лютера на иллюстрации 1848 года Фото: akg-images/picture alliance

Виттенберг - колыбель и центр немецкой Реформации, а ''Свадьба Лютера'' (Luthers Hochzeit) - один из крупнейших городских исторических праздников в Германии, который за три дня посещает около 100 тысяч человек. Одна лишь свадебная процессия собирает 40 тысяч зрителей. В 2023 году праздник пройдет 9-11 июня.

Виновники торжества

Главные действующие лица - отец немецкой Реформации Мартин Лютер (Martin Luther) и его невеста Катарина фон Бора (Katharina von Bora). Церемония их обручения прошла 13 июня 1525 года, а торжества продолжались почти до конца месяца, завершившись 27 числа походом в церковь, танцами в ратуше и праздничным ужином.

Ужин прошел в расформированном монастыре, где жил новоиспеченный супруг. Бывшую обитель предоставил ему курфюрст Иоганн Твердый (Johann der Beständige). Сам Лютер впервые переступил ее порог в 1508 году - монахом, когда прибыл сюда в университет для изучения теологии. Сегодня в здании монастыря расположен музей Реформации.

Мартин и Катарина

Портреты Мартина Лютера и Катарины фон Бора работы Лукаса Кранаха Старшего - экспонаты Дома Лютера в Виттенберге Фото: Lutherhaus Wittenberg

После свадьбы доктор Мартин Лютер ненадолго отошел от своих привычных дел - забросил корреспонденцию, не читал лекций и не выступал с проповедями. Начало брака он позже назовет "неделями поцелуев", хотя в одном из писем этого периода совместной жизни признался, обращаясь к адресату: "Я не пылаю, но люблю мою супругу". У пары родится шестеро детей - три мальчика и три девочки.

Главные герои

Исполнители роли Мартина Лютера и Катарины фон Бора на одном из праздников прошлых лет Фото: DW / Nelioubin

Катарина фон Бора происходила из дворянского рода и находилась на воспитании в монастыре, где уже дала клятву стать монахиней, но, прочитав сочинения Лютера, решила бежать, обратившись к нему же за помощью. Ей удалось это, спрятавшись в присланной повозке среди бочек с сельдью. Дальнейшие подробности много раз описаны в литературе. "Что-то здесь селедкой пахнет!" - до сих пор шутят в Виттенберге...

Художник и бургомистр

Исполнители ролей супружеской пары Кранахов на шествии в Виттенберге Фото: DW / Nelioubin

В костюмированном шествии, главном событии праздника, участвуют около 2300 человек из нескольких десятков исторических клубов и обществ. Среди узнаваемых персон - Лукас Кранах Старший (Lucas Cranach der Ältere), следовавший со своей супругой сразу за молодоженами. Знаменитый немецкий живописец эпохи Ренессанса был близким другом Лютера и бургомистром Виттенберга.

Вслед за Лютером

Участники группы молодоженов, заключивших брак во время "Свадьбы Лютера". На первом плане - исполнительница роли матери Мартина Лютера Маргарете Лудер ( Margarethe Luder) Фото: DW / Nelioubin

Присутствуют и родители Лютера, а сразу за ними в шествии участвуют настоящие - так сказать, современные - молодожены, расписавшиеся в этот день в городской ратуше, конечно же, в присутствии отца Реформации и его молодой супруги. То есть в городе на этом празднике справляют реальные и историческую свадьбы.

Пир на весь мир

Гости праздника в исторических костюмах Фото: DW / Nelioubin

Один костюм краше другого, глаза разбегаются. Многие участвуют в шествии из года в год и отработали свои роли до совершенства - исполняют их без слов, но с выразительностью, которая вызывает желание поклониться, приветствуя столь знатных особ, даже если их титул тебе неизвестен и на дворе - совсем другая эпоха. Наверное, сказывается историческая атмосфера.

Преемник и последователь

Исполнитель роли Филиппа Меланхтона - на переднем плане в черном костюме Фото: DW / Nelioubin

Не мог пропустить шествие и ближайший сподвижник Лютера - Филипп Меланхтон (Philipp Melanchthon) в сопровождении преподавателей гимназии, носящей его имя. Меланхтон - гуманист, теолог, филолог, систематизатор лютеранского учения, ставший во главе протестантов после смерти Лютера. Перед городской ратушей в Виттенберге стоят два симметричных памятника - Лютеру и Меланхтону.

После падения Берлинской стены

Городская стража Фото: DW / Nelioubin

Идея праздника родилась в этом восточногерманском городе уже через пару лет после воссоединения страны - в 1993 году во время празднования 700-летия Виттенберга. В городе в эти дни - смешение средневековых и ренессансных костюмов, буйство красок, шуты, ремесленники, рыцари, стражники, нищие, уличные музыканты, монахи в разных образах.

Дама с горностаем

Участницы одной из танцевальных групп во время шествия Фото: DW / Nelioubin

Особый восторг вызывают костюмированные группы, демонстрирующие исторические танцы, словно сошедшие с картин старых мастеров. Вполне удачно вписывается в картину ренессансного праздника эта дама с горностаем, но без Леонардо да Винчи. Позже участники шествия разойдутся по площадям, паркам и дворикам Старого города, в которых разбиты их стоянки - с шатрами, харчевнями, каруселями, кузнецами, но пока шествие продолжается… и не без сатирических отступлений.

Оппоненты

"Католический священник" на протестантском шествии Фото: DW / Nelioubin

Праздник в колыбели лютеранства, понятно, не может обойтись без пародий на католическую церковь, вполне исторически подкрепленных, иллюстрирующих суть дискуссий Лютера с ее представителями и отраженных на картинах того времени, которые можно увидеть в городских музеях и храмах. Многие гости, несмотря на суету, успевают заглянуть в них хотя бы на пару минут - прямо в своих костюмах.

Старые образы, вечные темы

Участвовать в шествии можно даже, лежа в кровати, но под присмотром Фото: DW / Nelioubin

Некоторые темы не утратили своей актуальности и через пять столетий, получив новые аспекты. Персонификация католической церкви в образе монашки, диктующей законы в супружеском ложе, получилась весьма убедительной.

Святые братья

Школьная группа в одеждах монахов Фото: DW / Nelioubin

Справедливости ради следует отметить, что монахи на празднике попадаются и весьма чинные - без насмешек, как эти святые братья, ведь и сам Лютер когда-то вошел в город в монашеской рясе.

Полевые цветы

Участница шествия раздает зрителям букетики полевых цветов Фото: DW / Nelioubin

Шествие в Виттенберге чем-то напоминает рейнский карнавал где-нибудь в Кельне или Дюссельдорфе, но только летом, не такой шумный и хмельной. Конфеты здесь, правда, не разбрасывают, поцелуями обмениваются лишь в меру, но раздают зрителям цветы.

Восторги

Хорошо узнаваемые мушкетеры Фото: DW / Nelioubin

Какое шествие без праздничного приветствия? Для уха, привыкшего к кельнскому карнавальному "Alaaf!", поначалу несколько странно звучит радостное "Jubel!" - призыв ликовать, веселиться, проявлять бурный восторг.

Спектакль под открытым небом

Сцена из темного Средневековья Фото: DW / Nelioubin

Некоторые группы, участвующие в шествии, демонстрируют сцены из городской жизни, например способы наказаний в стародавние времена или большую стирку в огромных деревянных корытах...

За веру

В доспехах Фото: DW / Nelioubin

Хватает и персонажей в военных доспехах - солдат, рыцарей, стражников, обмундирование и снаряжение которых не кажется бутафорским даже при ближайшем рассмотрении. При всей праздничности события не стоит забывать, что Европе еще предстоит Тридцатилетняя война между католиками и протестантами, да и множество других конфликтов. Но начнется она в 1618 году, а на дворе пока 1525-й…

Пропуск

Тихий час Фото: DW / Nelioubin

Программа трехдневного праздника в Виттенберге насыщена самыми разными мероприятиями, на все не поспеешь. Многие из них проходят на разных площадках под открытым небом, вход на которые осуществляется по специальному опознавательному знаку - керамическому медальону ручной работы, своего рода входному билету.

Карусель

Средневековая карусель Фото: DW / Nelioubin

За катание на такой средневековой карусели, установленной в парке перед замком, надо платить отдельно. Вполне экологический вид досуга, работающий, так сказать, на возобновляемых источниках энергии. Подвешенное на канатах колесо вместе с седоками вручную закручивают дюжие молодцы, а затем отпускают. Веревки начинают раскручиваться, приводя в движение этот ярмарочный аттракцион.

Всемирное наследие

Юные участники праздничного шествия Фото: DW / Nelioubin

"Свадьбу Лютера" отмечают в Виттенберге в начале июня, однако сам он представляет интерес круглый год. Архитектурные памятники этого города, связанные с историей Реформации, имеют статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.