Земельные выборы в ФРГ: итоги определяет внешняя политика

Многие восточные немцы скептически относятся к поддержке Берлином Украины и размещению американских ракет в Германии. Эти вопросы - ключевые в ходе кампании по выборам в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге.

В сентябре в трех федеральных землях ФРГ - Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге - пройдут выборы в местные парламенты. Позиция немецких властей в отношении войны России с Украиной и поставок Берлином оружия Киеву, а также вопрос об укреплении бундесвера и размещении в Германии американских ракет средней дальности занимают важное место в предвыборной агитации соперничающих партий. Внешняя политика стала ключевым вопросом на региональных выборах - несмотря на то, что за нее отвечает федеральное правительство.

Помощь Украине со стороны Германии

Причиной того, что земельные политики внезапно начали активно высказываться по внешнеполитическим вопросам, является, по оценкам аналитиков, широко распространенный среди немцев, особенно в восточной части страны, скептицизм по поводу позиции по Украине нынешнего коалиционного правительства ФРГ, в которое входят социал-демократы, "зеленые" и либералы из Свободной демократической партии (СвДП).

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Германия предоставила Киеву около 23 миллиардов евро - в виде поставок оружия, прямых денежных выплат и гуманитарной помощи. Больше украинским властям дали только США. Институт изучения общественного мнения Forsa недавно выяснил, что 34% жителей восточной части ФРГ считают, что Берлин делает слишком много для поддержки Украины.

Андре Бродоч (Andre Brodocz), политолог из Эрфуртского университета, полагает, что политические проблемы федерального уровня используются для нагнетания эмоций в ходе нынешней предвыборной кампании. "Даже если на уровне земель ничего нельзя сделать, партиям важно просто привести избирателей на участки для голосования", - пояснил он в интервью телекомпании MDR. По словам Бродоча, такие вопросы, как война и мир, вызывающие у людей сильные эмоции, конечно же, предоставляют для этого широкие возможности.

Глава партии ССВ Сара Вагенкнехт Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

В то время как находящиеся в оппозиции консерваторы из Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) на федеральном уровне в основном поддерживают действия правительства ФРГ в отношении Украины, две другие оппозиционные партии, которые усилили позиции на востоке страны, выступают против поставок оружия Киеву и за переговоры с Россией. Это правопопулистская "Альтернатива для Германии" (AдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ), выступающий также за более социально ориентированную экономическую политику, демонстрирующий консервативный подход к проблемам миграции и выдвигающий внешнеполитические инициативы, которые многие называют пророссийскими.

Основавшая ССВ в начале 2024 года Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), в недавнем прошлом одна из ведущих деятелей Левой партии, максимально использует доминирующие общественные настроения. В Тюрингии, по данным опросов, за ССВ намерены проголосовать около 20 % избирателей. Это означает, что после выборов партия может занять значимую позицию в возможном новом земельном правительстве.

"Референдум о войне и мире"?

В июле в интервью радиостанции Deutschlandfunk Вагенкнехт заявила, что "выборы на востоке (Германии - Ред.) - это также референдум о войне и мире". Многие восприняли этот пассаж так, что тот, кто поддерживает Украину, страну, подвергающуюся нападению, выступает за войну. По словам Вагенкнехт, избиратели ожидают, что она будет следить за тем, чтобы риск вовлечения в войну Германии не увеличивался.

Лидер АДГ Тино Крупалла Фото: Revierfoto/dpa/picture alliance

Позиция Сары Вагенкнехт по вопросу войны России с Украиной во многом совпадает с подходом ультраправой партии "Альтернативы для Германии", которая лидирует в предвыборных опросах в Тюрингии и Саксонии с более чем 30%. Говоря о западных санкциях против России, сопредседатель AдГ Тино Крупалла (Tino Chrupalla) в июне в интервью телеканалу ZDF указал, что экономические сограничения должны быть отменены. По его мнению, они наносят ущерб прежде всего немецкой экономике. "Германия должна учитывать свои собственные интересы, - добавил Крупалла. - Мы платим непомерно высокие цены за энергоносители, инфляция резко возросла, и все это в результате санкций. Этому нужно положить конец".

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), представляющий ХДС, призвал сократить поставки оружия Украине в связи с дырами в федеральном бюджете и выступил за дипломатические действия в украинском конфликте.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

"Я снова призываю к активизации дипломатических усилий. Нам нужны союзы, например, с Китаем и Индией, чтобы оказать влияние на Владимира Путина и заставить его согласиться на прекращение огня", - отметил Кречмер в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Социал-демократ Дитмар Войдке (Dietmar Woidke), возглавляющий правительство земли Бранденбург, выразил аналогичное мнение.

Размещение в Германии американских ракет большой дальности

В последнее время внешнеполитические дебаты набирают обороты в ФРГ еще по одной причине: Вашингтон и Берлин объявили, что в ответ на российскую агрессию в Украине в Германии планируется разместить новые американские ракеты большой дальности- начиная уже с 2026 года. Впервые об этом стало известно во время саммита НАТО, состоявшегося в США в середине июля. А в начале августа Социал-демократическая партия (СДПГ) - партия канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) - дала согласие на такое размещение.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц Фото: Aurel Obreja/AP Photo/picture alliance

То, каким образом об этом было сообщено, разочаровало министра внутренних дел Тюрингии социал-демократа Георга Майера (Georg Maier). "Это решение не облегчает нам предвыборную кампанию", - признался он в эфире Deutschlandfunk. Однако на самом деле у Маейра нет возражений против развертывания ракет как такового: "Интересы национальной безопасности находятся на первом месте. Меня беспокоит то, как это произошло (принятие решение. - Ред.) и как об этом было передано".

Премьер Саксонии Михаэль Кречмер также высказался за размещение в Германии американских ракет большой дальности. В июльском интервью изданиям RTL и ntv он сказал, что "поддерживает создание противоракетного щита для Европы", но предупредил: "Что касается темы оружия, то по крайней мере необходимо, чтобы население было проинформировано, чтобы это обсуждалось, и обсуждение должно быть широким". Позже премьер уже предложил провести референдум по этому вопросу.

"Господин Кречмер сознательно идет на опасную эскалацию конфликта с Россией и новую гонку вооружений, - считает Йорг Урбан (Jörg Urban), глава саксонского отделения AдГ и кандидат от партии на пост главы правительства этой федеральной земли. - Видимо, ему все равно, что Германия несколько раз едва избежала ядерной катастрофы во время холодной войны". В свою очередь, Сара Вагенкнехт в последнее время неоднократно подчеркивала, что ССВ будет рассматривать возможность участие в правительство какой-либо земли только в том случае, если возможные партнеры по коалиции однозначно отвергнут планы размещения нового американского оружия в ФРГ.

Эксперт по вопросам безопасности фракции ХДС/ХСС в бундестаге Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) критически оценивает все нынешние дебаты по поводу размещения американских ракет в Германии. "Это также пример того, насколько запутаны в Германии дебаты по поводу политики в сфере безопасности, когда основные принципы национальной безопасности или сдерживания не везде находят политическое понимание, а вместо этого люди сразу же реагируют истерически. На мой взгляд, это решение о размещении (в ФРГ американских. - Ред.) ракет окажет лишь ограниченное влияние на выборы, - предположил в беседе с DW Кизеветтер.