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Путин пригрозил ответить на размещение ракет США в Германии

Олег Соколенко
28 июля 2024 г.

В ответ на размещение в ФРГ высокоточных ракет США Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет меньшей и средней дальности, заявил Путин на главном параде ВМФ РФ в Петербурге.

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Путин грозит ответить на размещение американских ракет в Германии
Путин грозит ответить на размещение американских ракет в ГерманииФото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Если в Германии будут размещены высокоточные ракетные комплексы США, РФ будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет меньшей и средней дальности. Об этом в воскресенье, 28 июля заявил российский президент Владимир Путин, выступая на главном параде Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. Имеется в виду, в том числе, "повышение возможностей береговых войск" ВМФ РФ, уточнил Путин.

"Сегодня разработка ряда таких систем находится у нас на завершающей стадии. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира", - цитирует слова президента РФ агентство "Интерфакс".

Путин отметил, что в зоне досягаемости американских ракет, размещенных в Германии, окажутся "важные российские объекты государственного и военного управления". Подлетное время ракет, которые "в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут", заявил российский президент. Он сравнил ситуацию со временами холодной войны.

Шольц: размещение американских ракет призвано предотвратить войну

Ранее сообщалось, что США в целях сдерживания России и для защиты партнеров по НАТО разместят в Европе ракеты большой дальности. В Германии с 2026 года будут базироваться ракеты "Томагавк", способные поражать цели в радиусе до 2500 километров.

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), развертывание этого оружия в Германии "служит тому, чтобы предотвратить войну."  На вопрос о том, что должна сделать Москва, чтобы остановить развертывание американских дальнобойных ракет, он ответил: "Прекратить войну в Украине".

Размещение дальнобойных ракет США в ФРГ также одобрил замглавы фракции Христианско-демократического союза / Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в бундестаге Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul). Он обратил внимание на необходимость адекватного сдерживания России, которая "нападает на другие страны, а именно на те, которые не в состоянии защитить себя".

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