Шольц: ФРГ хочет не допустить эскалации между НАТО и Россией

Германия принимает решения о поставках оружия Украине, исходя из стремления избежать войны между НАТО и Россией, заявил канцлер ФРГ. Он также высказался в защиту решения разместить американские ракеты в Германии.

По словам федерального канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), правительство ФРГ в поддержке Киева старается избежать эскалации в отношениях НАТО с Россией. "Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это необходимо, и в то же время все наши решения взвешены, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО", - заявил он на пресс-конференции в Берлине в среду, 24 июля.

Исходя из этого, Германия "четко указывает", какие типы оружия она может передавать Украине, а какие нет. Шольц также отметил, что он разрешил Киеву использовать предоставленное оружие на территории РФ, но лишь в районах, граничащих с Харьковской областью.

Канцлер ФРГ о размещении американских ракет в Германии

Одновременно он высказался в защиту решения разместить американские дальнобойные ракеты на территории Германии, указав на необходимость усиления противовоздушной обороны. Это заложено в национальной стратегии по безопасности Германии, подчеркнул он. "Это служит тому, чтобы предотвратить войну", - добавил Шольц.

На вопрос о том, что должна сделать Москва, чтобы остановить развертывание американских дальнобойных ракет, он ответил: "Россия должна прекратить войну в Украине".

Шольц отказывается передать Киеву ракеты TAURUS

Немецкий канцлер уже много месяцев отказывается передать Украине дальнобойные системы TAURUS, несмотря на запросы Киева. "Невозможно поставлять вооружение очень большой дальности и не думать о том, как его контролировать. А контроль возможен только при участии немецких солдат, что абсолютно исключено", - заявил он, в частности, в марте.

Шольц обосновывает отказ от передачи Украине ракет TAURUS опасениями, что Германия окажется втянутой в войну России против Украины. При этом глава немецкого правительства в последнее время неоднократно высказывался в поддержку более решительной дальнейшей помощи Киеву. Границы в Европе больше никогда не должны изменяться с применением силы, и Германия продолжит вносить свой вклад, чтобы не допустить этого, пообещал он.