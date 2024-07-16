Ракеты США в ФРГ: укрепление обороны или новая эскалация?

Впервые с 90-х годов США хотят снова разместить в Германии оружие большой дальности. Это было согласовано на июльском саммите НАТО в Вашингтоне. "Мы знаем, что в России произошло невероятное обновление вооружений, которые угрожают европейской территории", - заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в Вашингтоне.

После окончания холодной войны США значительно сократили свои арсеналы оружия большой дальности в Европе. Аналогичные шаги предпринял Советский Союз, а потом и Россия, как его главное государство-преемник. Царила атмосфера разрядки напряженности, безопасность казалась гарантированной и при сокращении вооружений. Но после нападения России на Украину в 2022 году прежняя конфронтация возобновилась. И министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил недавно, что видит серьезные пробелы в обеспечении обороноспособности страны.

Министр обороны Германии Борис Писториус Фото: Maja Hitij/Getty Images

Ракеты с радиусом действия свыше 2000 километров

США планируют развернуть в Германии с 2026 года зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения, "обладающие более значительной дальностью поражения, чем размещенные сейчас в Европе", говорится в заявлении на сайте Белого дома .

SM-6 - зенитная ракета с активной системой самонаведения и максимальной дальностью полета около 450 км. По мнению американских экспертов , она может успешно сбивать гиперзвуковые ракеты противника.

Планируемые для поставок в Германию гиперзвуковые ракеты дальностью действия более 2750 километров пока еще находятся в стадии разработки.

Крылатые ракеты типа Tomahawk хорошо зарекомендовали себя уже на протяжении более тридцати лет, последний раз в борьбе с боевиками-хуситами в Йемене. Такие ракеты летят на очень малой высоте, следуя рельефу местности. Их трудно обнаружить и перехватить радарами противника.

Крылатая ракета TAURUS Фото: Bundeswehr/dpa

Германия имеет собственные мощные крылатые ракеты TAURUS, но дальность их действия всего около 500 километров, и запускаются они с воздуха самолетами. Tomahawk может запускаться с суши, кораблей или воздуха. Максимальная дальность действия - до 2500 километров. Для сравнения: по прямой расстояние от Берлина до Москвы составляет около 1600 км, до Калининграда, откуда по мнению главы Минобороны Германии в случае вооруженного конфликта будет исходить наибольшая опасность - менее 600 км.

Опасение новой гонки вооружений

В политических кругах Германии на планируемое развертывание новых вооружений отреагировали по-разному. Такая мера была одобрена правящей коалицией, состоящей из социал-демократов (СДПГ), свободных демократов (СвДП) и партии "зеленых". Принципиальное согласие также получено от крупнейшей оппозиционной партии, консерваторов из ХДС/ХСС.

В свою очередь, представители правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ),Левой партии и "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ) выразили обеспокоенность в связи с новой гонкой вооружений. Это "развертывание делает Германию мишенью, - заявил сопредседатель АдГ Тино Хрупалла (Tino Chrupalla). - Федеральный канцлер Олаф Шольц действует не в интересах Германии".

"Мы определенно должны готовиться к новой гонке вооружений", - считает Тим Тис (Tim Thies) из Института исследований проблем мира и политики безопасности в Гамбурге. По его мнению, ситуация неоднозначна. С одной стороны, планируемое развертывание может стать важным элементом стратегии НАТО, с другой, - надо учитывать возможную реакцию российской стороны.

Параллели и различия с "двойным решением" НАТО

В декабре 1979 года НАТО объявил о размещении американских ракет средней дальности в Западной Европе в качестве ответной меры на наращивание на европейской территории СССР баллистических ракет средней дальности - прежде всего РСД-10. Члены НАТО тогда договорились, что США постепенно разместят на территории Западной Европы (в том числе в ФРГ) до 600 мобильных ракет средней дальности Pershing II и крылатых ракет Tomahawk наземного базирования. Одновременно СССР предлагалось вступить с США в переговоры об уничтожении этого класса вооружений. Речь тогда с обеих сторон шла о ракетах в ядерном оснащении. Эта система мер - развертывание новых ракет и призыв к переговорам получила название "двойное решение НАТО".

Это решение раскололо немецкое общество и привело к массовым акциям протеста, в которых приняли участие сотни тысяч жителей ФРГ. Активную роль в организациях протестов играли тогда "зеленые". Против размещения ракет протестовал и молодой социал-демократ Олаф Шольц.

Антивоенные протесты в Германии в 80-е годы Фото: Heinz Wieseler/picture alliance

Развертывание американских ракет завершилось в 1985 году, а уже в 1987 СССР и США заключили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как указывает Тим Тис, договор привел к утилизации сотен американских ракет и еще большего количества советских. Однако, отмечает он, заключение этого договора было далеко не неизбежно, и не в последнюю очередь было обусловлено исключительными отношениями между президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым.

Германия должна сама разрабатывать оружие

Планируемая сейчас дислокация американских вооружений, по-видимому, задумана только как временное решение. Министр обороны Германии Писториус заявил в интервью Deutschlandfunk, что "совершенно очевидно, что США справедливо ожидают, что мы сами будем инвестировать в разработку и закупку такого оружия дальнего действия". Первые шаги к этому уже делаются. Так, на саммите НАТО в Вашингтоне представители Германии, Франции, Италии и Польши подписали меморандум о взаимопонимании по разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью действия более 500 километров.

Тим Тис считает, что планы развертывания не будут сорваны и в случае победы на выборах в США Дональда Трампа: "Многие из систем вооружения, о которых сейчас идет речь, были запущены именно при Трампе. Кроме того, по словам Писториуса, Германия должна сама заплатить за их размещение. Федеральное правительство, похоже, почти заранее предвидит любые требования со стороны возможного будущего президента Трампа".

Эксперт: Необходимо думать о выходе из спирали вооружений

Москва отреагировала на эти планы ожидаемо. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, размещение в ФРГ крылатых ракет Tomahawk и других дальнобойных вооружений США является "звеном в эскалационном курсе". "Характер нашей реакции будет определяться в спокойном ключе, профессионально. Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение", - сказал Рябков. По его словам, Россия будет "вырабатывать прежде всего военный ответ на эту новую игру".

Тим Тис ожидает, что "Россия отреагирует размещением и дальнейшим развитием собственных, в данном случае ядерных систем дальнего действия, которые в случае необходимости могут достичь территории США". Эксперт считает, что это не означает необходимость отказа от развертывания, но советует "подумать, как можно было бы однажды найти выход из раскручивающейся спирали вооружений".