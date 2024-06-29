Путин потребовал вновь производить и размещать РСМД

Владимир Путин потребовал возобновить производство ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и размещать их "для обеспечения безопасности". "Нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где - если это потребуется для обеспечения нашей безопасности - их размещать", - заявил президент России на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу, 28 июня.

При этом он сослался на решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности(ДРСМД), принятое 5 лет назад. "Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира", - указал Путин.

Глава Кремля добавил, что "США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию". Кроме того, "было объявлено, что они находятся на Филиппинах", заявил он.

Выход США из договора о РСМД и выход России из ДСНВ

Между тем, по данным США, власти РФ первыми нарушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, создав крылатую ракету 9М729, которая может быть оснащена ядерной боеголовкой. В ответ США в феврале 2019 года приостановили участие в ДРСМД. Москва отвергла эти обвинения и выдвинула встречные претензии по поводу размещения в Европе элементов системы противоракетной обороны США.

В марте 2023 года Россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В МИД РФ обвинили США в его нарушениях и призвали Вашингтон кардинально изменить курс в отношении Москвы. США в ответ перестали предоставлять России часть сведений о своих ядерных силах, которые прежде передавали дважды в год в рамках ДСНВ.

Во времена СССР ракеты дальностью от 500 км до 5500 км были оснащены ядерными боеголовками. Их уничтожили в соответствии с договором между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом, подписанным в 1987 году.