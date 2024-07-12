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Вадефуль из ХДС/ХСС - за размещение дальнобойных ракет в ФРГ

Александра Иванова | Владимир Есипов
12 июля 2024 г.

"Нам нужно адекватное сдерживание России", - заявил Йоханн Вадефуль в интервью DW. Он похвалил США за верность своим гарантиям безопасности и активность в Европе.

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Запуск ракеты Tomahawk (фото из архива)
Запуск ракеты Tomahawk (фото из архива)Фото: U.S. Navy/abaca/picture alliance

Тот факт, что США намерены разместить в Германии дальнобойные вооружения, замглавы фракции Христианско-демократического союза / Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в бундестаге Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) считает "хорошей новостью" для Германии и Европы в целом. Об этом он заявил в интервью DW в четверг, 11 июля.

Замглавы фракции Христианско-демократического союза / Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в бундестаге Йоханн Вадефуль
Йоханн ВадефульФото: Torsten Sukrow/SULUPRESS/picture alliance

"Да, это хорошая новость. Это новость, которая показывает нам, что Соединенные Штаты Америки остаются верны своим гарантиям безопасности, что они по-прежнему проявляют активность в Европе. Нам нужно адекватное сдерживание России", - указал он.

При этом политик подчеркнул, что не разделяет мнение тех немецких граждан, которые опасаются возвращения к гонке вооружений времен холодной войны. "Нет, я не разделяю эту точку зрения, - сказал Вадефуль. - Мы просто должны принять к сведению, что Россия агрессивно ведет себя в Европе, что она нападает на другие страны, а именно на те, которые не в состоянии защитить себя, и именно поэтому НАТО и Германия должны быть полностью готовы к обороне. Надежное сдерживание требует способности действовать военным путем в любое время, чтобы ослабить противника, и чем серьезнее мы будем в состоянии это сделать, тем больше вероятность, что мы удержим Россию от нападения на НАТО и Германию".

По мнению Йоханна Вадефуля, немецкие политики должны донести до граждан,  что "к сожалению, имеется опасность войны", и "что нам просто нужно к этому подготовиться", и "что, чем лучше мы подготовимся, тем в большей степени мы будем в безопасности".

Писториус о размещении дальнобойных ракет США в Германии

Ранее в тот же день, 11 июля, министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) приветствовал договоренность с США о временном размещении в ФРГ крылатых ракет Tomahawk и других дальнобойных систем оружия. При этом он подчеркнул необходимость для Германии самой инвестировать в подобные вооружения.

Поскольку оружие большой дальности "поставляется в Германию только на ротационной основе", это "явно связано с ожиданием США, что мы сами будем инвестировать в разработку и закупку подобного оружия, - сказал Писториус. - Такое обязательство вытекает из этого для нас, и временное развертывание со следующего года даст нам необходимое для его выполнения время".

 

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