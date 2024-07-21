Глава МИД ФРГ выступает за усиление средств сдерживания РФ

Действия Кремля угрожают свободе в Европе, и Германия считает необходимым защитить себя и страны Балтии, заявила Анналена Бербок на фоне договоренности с США о дальнобойном вооружении.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выступила в защиту договоренности с США о временном размещении в ФРГ крылатых ракет Tomahawk и других дальнобойных систем оружия. Президент России Владимир Путин "постоянно расширяет арсенал, с помощью которого он угрожает нашей свободе в Европе", приводят издания медиагруппы Funke слова главы германской дипломатии в воскресенье, 21 июля.

"Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров от этого, в том числе за счет усиления средств сдерживания", - пояснила Бербок. Любое иное поведение было бы "не только безответственным, но и наивным перед лицом хладнокровного, расчетливого Кремля", добавила она.

Берлин хочет иных отношений с Москвой, однако "путинская Россия в настоящее время представляет собой самую большую угрозу безопасности", подчеркнула Бербок. По ее словам, Кремль за последние годы разрывал международные договоры в области вооружений и разрушал общеевропейскую мирную архитектуру. Тем самым Москва "стремится напугать нас, оказать давление и расколоть наше общество", добавила глава МИД ФРГ.

Ракеты Tomahawk в Германии - с 2026 года

О решении Соединенных Штатов усилить защиту своих европейских партнеров по НАТО стало известно на саммите стран Североатлантического альянса в Вашингтоне. Крылатые ракеты Tomahawk и другие дальнобойные вооружения будут размещены в ФРГ на временной основе с 2026 года. Кроме того, в совместном заявлении США и Германии упоминаются зенитные ракеты SM-6 и новые образцы гиперзвукового оружия, имеющие "значительно большую дальность, чем нынешние системы наземного базирования в Европе".

Кремль в ответ заявил, что у России "хватает потенциала для того, чтобы сдерживать эти ракеты". Однако РФ придется определять в качестве своих целей те места, где эти вооружения будут размещены, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав столицы этих стран "потенциальной жертвой".

Берлин рассматривает развертывание в Германии американских ракет средней дальности в качестве ответа на выход России из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) приветствовал договоренность с Вашингтоном. Это решение означает необходимость для Германии самой инвестировать в подобные вооружения, подчеркнул он.