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ФРГ не ограничит помощь Киеву по внутриполитическим мотивам

Александра Иванова
19 августа 2024 г.

"В нашей решимости поддерживать Украину ничего не изменится", - подчеркнул зампредставителя правительства Германии.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в окружении солдат бундесвера
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в окружении солдат бундесвера (фото из архива)Фото: The Presidential Office of Ukraine/SvenSimon/picture alliance

Правительство ФРГ опровергло слухи о том, что финансовая помощь Украине в следующем году будет ограничена из внутриполитических соображений и проблем с федеральным бюджетом. " "Германия остается абсолютно преданной своему делу, и слова канцлера о том, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется, и что никто, особенно российский президент, не может надеяться, что мы ослабим эти усилия, остаются в силе", - подчеркнул в этой связи в понедельник, 19 августа, заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner) в Берлине.

Это заявление было сделано им на фоне появившихся в прессе сообщений, что в 2025 году помощь Украине со стороны Германии из-за проблем с бюджетом не превысит уже запланированных на это 4 млрд евро.

Больше соответствует действительности утверждение, что "в нашем участии и нашей решимости (продолжать поддерживать Украину. - Ред.)  ничего не изменится", - указал Бюхнер. При этом он назвал "позорными"  спекуляции о том, что в преддверии выборов земельных парламентов (ландтагов) на востоке ФРГ федеральное правительство хочет послать сигнал о том, что финансовая помощь Украине будет ограничена.

Как показывают опросы общественного мнения, многие жители восточных федеральных земель ФРГ скептически относятся к идее поставок Украине вооружений и увеличения помощи этой стране со стороны Германии и выступают за скорейшее начало мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Слова о том, что Украина получит меньше поддержки от Германии "из-за каких-то внутриполитических аспектов",  - ложное утверждение, заявил Вольфганг Бюхнер. В то же время он указал на планы "добиться международного финансирования помощи Украине с 2025 года".

Международное финансирование помощи Украине

При это, в частности, подразумевается решение стран "Большой семерки" использовать средства, полученные от замороженных российских активов, как гарантии для предоставления Украине кредитов на общую сумму 50 млрд евро. "Мы интенсивно работаем над этим", - сказал представитель правительства ФРГ. Планируется, что эти средства от активов РФ будут доступны в 2025 году, уточнил он.

О поставках вооружений Украине

Бюхнер также опроверг сообщения о том, что поставки некоторых видов вооружений, например, системы ПВО IRIS-T SLM в Украину, в настоящее время приостановлены по финансовым причинам. "Это ложное сообщение", - сказал представитель правительства.

В этом году Киеву должны были быть поставлены из Германии четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM , а также десять самоходных зенитных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, 10 танков Leopard, боевые беспилотники и несколько тысяч артиллерийских и танковых снарядов.  О том же рассказал ранее в подкасте бундесвера Nachgefragt генерал Кристиан Фройдинг (Christian Freuding).

В том же ключе выразился ранее один из представителей МИД Германии. "Мы будем продолжать работать вместе, чтобы гарантировать, что Украина получит ресурсы, необходимые ей для продолжения борьбы за свободу и самоопределение",- цитирует это заявление 19 августа агентство AFP.

Письмо министра финансов ФРГ в МИД и Минобороны

5 августа  министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) в письме министру обороны Борису Писториусу (Boris Pistorius) и министру иностранных дел Анналене Бербок (Annalena Baerbock) предупредил, что "новые меры" с платежными обязательствами Германии должны приниматься только в том случае, если их финансирование будет обеспечено в бюджетных планах на этот и последующие годы.

"Пожалуйста, гарантируйте, что верхние границы нарушаться не будут", - цитирует это письмо Линднера экономическая газета Wirtschaftswoche.

Демонстрация в поддержку Украины на фоне здания Рехстага в Берлине (фото из архива)
Демонстрация в поддержку Украины на фоне здания Рехстага в Берлине (фото из архива)Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

В текущем году Германия выделяет почти 7,5 млрд евро на военную поддержку Украины. На 2025 год правительство запланировало на эти цели 4 млрд евро. Однако эти средства еще могут быть увеличены в бундестаге, как это было сделано в отношении средств на 2024 год.

Германия оказывает Украине самую большую поддержку после США, констатировал генерал бундесвера Фройдинг. "Только в текущем году мы выделим на военную поддержку Украины сумму между 6,5 и 7 млрд евро. Если рассматривать все время войны, мы видим поддержку, которая была оказана или гарантирована договором и согласована, на общую сумму более чем 28 млрд евро", - уточнил генерал бундесвера.

В конце июля миниср финансов Украины Сергей Марченко заявил, что на фоне продолжающейся войны с Россией Украине потребуется от Запада в 2025 году дополнительное финансирование на сумму в 12-15 млрд долларов.

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