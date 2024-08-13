Почему ряд политиков ФРГ требует переговоров с Путиным

Премьер-министры трех федеральных земель на востоке Германии настойчиво призывают к перемирию между Россией и Украиной. Это как-то связано с операцией ВСУ в Курской области?

В Германии вдруг резко участились призывы к скорейшему перемирию в Украине, к переговорам с Россией, к сокращению военной помощи Киеву, к заключению с Москвой пакта о ненападении. Исходят они от трех известных политиков - премьер-министров федеральных земель, причем один из них - социал-демократ, другой - консерватор, третий - левый.

Спрашивается: почему высокопоставленные представители трех совершенно разных партий вдруг почти в унисон начали требовать от правительства в Берлине изменить нынешний курс на поддержку Украины и фактически пойти на сближение с Россией? И связаны ли эти настойчивые призывы с масштабной военной операцией ВСУ в Курской области РФ?

Россия и Украина - важная тема региональных выборов

Сразу скажем: нет, не связаны, хотя перекинувшиеся на российскую территорию боевые действия еще могут повлиять на дальнейшие высказывания этих трех немецких политиков. А высказываться по поводу "конфликта между Россией и Украиной" они в ближайшие недели непременно будут, поскольку в трех регионах на востоке Германии, на территории бывшей ГДР, предстоят выборы в земельные парламенты. В Саксонии и Тюрингии - 1 сентября, в Бранденбурге - 22 сентября. И война в Украине станет на них важной темой.

Партия Сары Вагенкнехт имеет все шансы после выборов войти в правительства трех восточногерманских земель Фото: Michael Reichel/dpa/picture-alliance

Так что призывы трех премьер-министров к скорейшему достижению мира - это часть их избирательных кампаний, ведь им приходится учитывать политические реалии в Восточной Германии. А там широко распространены пророссийские настроения и очень сильны позиции двух партий, про которые нередко говорят, что они пропутинские.

Это правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), чьи отделения на востоке ФРГ признаны правоэкстремистcкими, и новая левопопулистская партия "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость "(ССВ). Обе партии сближает неприятие миграционной политики федерального правительства - и фактически прокремлевский курс, хотя сами они подчеркивают, что выступают против войны и за дипломатические усилия по ее скорейшему прекращению. В такой ситуации стремящимся сохранить свои посты премьер-министрам в борьбе за голоса избирателей приходится подстраиваться под настроения значительных слоев населения.

К чему призывают премьер-министры

Премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Премьер-министр Бранденбурга социал-демократ Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) выступил на предвыборном митинге в городе Шведте, где градообразующий нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie Schwedt десятилетиями работал сначала на советской, а затем на российской нефти, и напомнил, что у этого региона всегда были хорошие отношения с Россией.

После этого Войдке призвал своего товарища по партии, канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), и его правительство прикладывать больше, чем до сих пор, дипломатических усилий с целью прекращения огня. "Мы должны как можно быстрее позаботиться о том, чтобы в Европе воцарился мир", - заявил политик, у которого еще есть шансы сохранить свой пост, а в случае победы и влияние в правящей Социал-демократической партии (СДПГ).

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер Фото: John MacDougall/AFP via Getty Images

В свою очередь премьер-министр Саксонии, консерватор Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), у которого еще больше шансов на сохранение поста и, соответственно, влияния в оппозиционной на федеральном уровне Христианско-демократической партии (ХДС), в газетном интервью высказался за сокращение или даже прекращение поставок оружия Киеву. "Мы не можем и дальше направлять деньги на военную помощь Украине ради того, чтобы это оружие расходовали без какого-либо результата. Да, поддержка нужна, но мы же чувствуем, что достигли предела своих возможностей".

Михаэль Кречмер, который в конце прошлого года предложил Киеву для достижения перемирия временно отказаться от части своей территории в пользу России, напомнил в ходе интервью, что "с самого начала выступал против поставок оружия и за дипломатические инициативы" и вновь подтвердил свою точку зрения: исход войны в Украине должен решаться не на поле боя, а за столом переговоров.

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

А в Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow), единственный в Германии земельный премьер-министр из посткоммунистической Левой партии, выступил в ходе телевизионного интервью с идеей формирования в среднесрочной перспективе европейской системы безопасности с участием РФ. "Мы должны наконец-то рассматривать Европу как единое целое, частью которого является и Россия".

По мнению политика, шансы которого на сохранение своего поста невелики, все участвующие в этой системе страны должны "заключить пакт о ненападении и образовать оборонительное сообщество, которое сосредоточится на том, чтобы разрешать конфликты на европейском континенте". При этом Бодо Рамелов заверил, что его предложение не направлено на роспуск НАТО, и пояснил, что реализовать его идею в условиях диктатуры Путина невозможно.

Жесткая критика со стороны партнеров и однопартийцев

Высказывания трех восточногерманских премьер-министров жестко раскритиковали различные немецкие политики. Сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripur) обвинил всех троих в "бегстве от реальности": "Они делают вид, что мира можно добиться, засунув голову в песок. Однако трусость к миру не приводит".

Сопредседатель Парии "зеленых" Омид Нурипур Фото: Philipp Mertens/Geisler-Fotopres/picture alliance

Сославшись на слова бранденбургского премьера о том, что у него в России хорошие связи, и он мог бы выступить посредником, Нурипур заметил: "Странно, что Войдке вспомнил об этом два с половиной года после начала войны и за несколько недель до земельных выборов". А по поводу пакта о ненападении, предложенного тюрингским премьером, политик "зеленых" напомнил, имея в виду пакт Молотова-Риббентропа, что 85 лет назад по инициативе Германии уже был заключен один пакт, который принес много страданий другим европейским народам.

Цюон Браун (Zyon Braun), лидер бранденбургского земельного отделения либеральной партии СвДП, которая вместе с социал-демократами и "зелеными" образует правящую в Германии коалицию, обвинил Дитмара Войдке в заигрывании с партией Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) с целью создания с ней правительственной коалиции. Он посоветовал Войдке адресовать свои призывы ускорить установление мира не Берлину, а Москве: "Путин начал эту войну, и он в любой день может ее остановить".

Внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт Фото: Jonathan Penschek/dpa/picture alliance

Со своей стороны, ведущие христианские демократы раскритиковали высказывания Михаэля Кречмера. Так, эксперт по внешней политике фракции консервативных партий ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) заверил, что вся она четко придерживается позиции, что "Путин лишь тогда будет готов вести равноправные переговоры, когда увидит, что может понести серьезное поражение в войне против Украины".

Но для этого Киев должен при обороне своей страны иметь возможность перейти в наступление. "Вот для чего Украине и дальше потребуется вооружение из стран свободного мира", - подчеркнул политик, озвучивающий внешнеполитическую позицию парламентской фракции немецких консерваторов.