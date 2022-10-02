Рейтинг правых популистов в ФРГ достиг максимума с 2020 года

Рейтинг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" продолжает расти с июня этого года, максимальной поддержкой она пользуется на востоке Германии.

Рейтинг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) достиг 15 процентов - максимального показателя с февраля 2020 года, свидетельствуют данные социологического опроса института изучения общественного мнения Insa, опубликованные в воскресенье, 2 октября.

Уровень поддержки партии за неделю вырос на один процентный пункт. Тренд к росту популярности АдГ, по данным опросов Insa, сохраняется с июня этого года, когда рейтинг партии составлял 10 процентов. Еще на прошлой неделе опрос Insa показал, что АдГ победила бы на выборах на востоке Германии, набрав 27 процентов голосов.

Смена лидера в правящей коалиции

Лидерство в опросе Insa сохранил за собой оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократического и Христианско-социального союзов). Их рейтинг составляет 28 процентов.

Впервые за четыре месяца Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) обогнала по опросам общественного мнения своих союзников по правящей коалиции - "Союз-90"/"зеленые". Рейтинг СДПГ сохранился на уровне 19 процентов, а "зеленые" потеряли один процентный пункт и получили рейтинг одобрения в 18 процентов. Рейтинг Свободной демократической партии (СвДП) составил восемь процентов. Кроме того, на один процентный пункт вырос рейтинг и Левой партии - до шести процентов.

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