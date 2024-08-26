Шольц после резни в Золингене пообещал ускорить депортации

Канцлер ФРГ почтил память жертв нападения с ножом в Золингене, назвав атаку "терроризмом против всех нас". Он призвал сделать все возможное для выдворения тех, кто не имеет права на проживание в Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), в понедельник, 26 августа, посетивший место атаки на посетителей фестиваля в Золингене, заявил о необходимости ускорить депортацию нелегальных мигрантов. "Мы должны будем сделать все возможное, чтобы обеспечить репатриацию и депортацию тех, кто не может или не имеет права оставаться в Германии", - подчеркнул глава германского правительства.

Он назвал нападение с ножом на гостей "Фестиваля разнообразия", приуроченного к 650-летию основания города Золингена, актом терроризма. "Это был терроризм против всех нас", - сказал Шольц. В результате атаки 23 августа, в которой подозревается 26-летний сириец, погибли три человека: мужчины в возрасте 67 и 56 лет, а также 56-летняя женщина. Еще восемь гостей праздника получили ранения.

По словам Шольца, необходима "последовательная практическая правоприменительная деятельность", в том числе выдворение тех, кто проживает в Германии нелегально, в другие страны Евросоюза в соответствии с Дублинским соглашением. Он предложил создать рабочую группу, которая "тщательно изучит этот вопрос". Некоторые вопросы можно будет решить только в рамках европейского законодательства, "но со всем этим мы должны разобраться", подчеркнул канцлер ФРГ.

Подозреваемого должны были депортировать из Германии еще в 2023 году

Накануне Федеральный верховный суд Германии выдал ордер на арест Иссы Х. по подозрению в убийстве трех человек на фестивале в Золингене, а также в участии в террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Как сообщала газета Die Welt, сирийца должны были депортировать из Германии еще в 2023 году, поскольку его прошение о статусе беженца в ФРГ было отклонено. В соответствии с Дублинским соглашением, мужчину ожидало выдворение в Болгарию - страну, где он пересек границу Евросоюза. Именно там и должны были рассмотреть его прошение об убежище. Однако сириец скрылся от германских властей, и в результате депортация оказалась "просроченной". Когда Иссу Х. вновь обнаружили, его "перераспределили" в Золинген, следует из публикации.

Шольц намерен ужесточить миграционную политику в Германии

В преддверии земельных выборов в Германии многие партии, включая партию Шольца СДПГ, ужесточили риторику, касающуюся миграционной политики. В частности, министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила в июле, что Германия возобновит депортацию преступников - выходцев из Сирии и Афганистана - в страны их исхода. В первую очередь планируется депортировать совершающих насильственные преступления исламистов, сказала Фезер в интервью газете Bild am Sonntag.

По ее словам, депортация будет осуществляться через граничащие с Сирией и Афганистаном страны. "Мы ведем переговоры с различными государствами, чтобы вновь сделать возможной депортацию в Афганистан и Сирию", - сообщила глава МВД.