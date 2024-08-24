ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Золингене

В заявлении на исламистском портале "Амак" утверждается, что нападение с ножом в Золингене совершено из "мести за мусульман". Правоохранительные органы ФРГ допускают террористические мотивы преступления.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение с ножом в немецком Золингене, в результате которого три человека погибли и восемь получили серьезные ранения. Об этом говорится в заявлении, размещенном в субботу, 24 августа, на исламистском пропагандистском портале "Амак".

В нем утверждается, что нападавший якобы был членом ИГ и совершил атаку из "мести за мусульман в Палестине и других странах".

Ранее правоохранительные органы Германии заявляли, что допускают террористические мотивы преступления.

Нападение на городском фестивале

Накануне, 24 августа, в разгар "Фестиваля разнообразия", приуроченного к 650-летию Золингена, на одной из центральных площадей города на участников праздника напал неизвестный с ножом. Погибли три человека, еще восемь получили ранения, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Преступнику удалось скрыться с места трагедии неопознанным. Полиция продолжает его поиски.

На следующий день после нападения, 24 августа, полиция задержала 15-летнего подростка. Правоохранители выясняют, причастен ли он к атаке. По информации журнала Der Spiegel, задержанный - гражданин Кыргызстана, который жил в общежитии для беженцев, - отказывается давать показания. Как утверждают журналисты, он мог говорить с непосредственным исполнителем атаки и не сообщить о готовящемся преступлении.