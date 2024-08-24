Канцлер ФРГ: Преступник в Золингене должен быть наказан

Олаф Шольц назвал нападение с ножом в Золингене "ужасным событием", которое его "очень удручает". Полиция ищет преступника, которому удалось скрыться.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) осудил ножевое нападение в немецком Золингене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). В посте, опубликованном в его аккаунте в соцсети Х, в субботу, 24 августа, политик назвал произошедшее "ужасным событием", которое его "очень удручает".

Накануне вечером в разгар "Фестиваля разнообразия", приуроченного к 650-летию города Золинген на западе Германии на одной из центральных площадей города на участников праздника напал неизвестный с ножом. В результате нападения погибло три человека, еще восемь пострадали. Пять из них находятся в тяжелом состоянии. Преступнику удалось скрыться с места трагедии неопознанным. Полиция продолжает его поиски.

"Мы скорбим по жертвам и поддерживаем их семьи. Я желаю раненым скорейшего выздоровления. Преступник должен быть быстро пойман и наказан по всей строгости закона", - говорится в заявлении главы правительства. Шольц также рассказал, что созвонился с обербургомистром Золингена Тимом Курцбахом (Tim Kurzbach).

Глава МВД Германии: Правоохранители делают все возможное, чтобы найти преступника в Золингене

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила в своем аккаунте в Х, что немецкие органы безопасности "делают все возможное, чтобы поймать преступника и выяснить причины нападения". "Полиция Северного Рейна-Вестфалии пользуется полной поддержкой федерального правительства", - добавила она.

Фезер также выразила соболезнования родственникам погибших в результате ножевого нападения в Золингене.

Полиция продолжает поиски преступника в Золингене

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте полиции земли Северный Рейн - Вестфалия, правоохранители "немедленно собрали вокруг центра Золингена большое количество сил, включая специальные подразделения". "В настоящее время допрашиваются как пострадавшие, так и свидетели. Полиция ведет поиск преступника с привлечением большого контингента", - заявили в ведомстве.

Ранее представитель полиции Дюссельдорфа посоветовал жителям Золингена быть осторожными - особенно в центре города. "Любой, кто увидит подозрительного человека, должен немедленно позвонить по номеру экстренной службы 110 и не разговаривать с ним", - приводит его слова агентство dpa.

По информации немецких СМИ, полиция пока не располагает ни описанием внешности нападавшего, ни сведениями о том, каким образом и в каком направлении преступник скрылся с места происшествия.