Теракты в Дагестане. Эксперты о новом поколении экстремистов

Шокирующие кадры убитых, видео перестрелок, кадры с тяжелой техникой, сожженная синагога - теракты в Махачкале и Дербенте 23 июня 2024 года, устроенные исламскими террористами, привели к гибели как минимум 20 человек, большинство из них - сотрудники полиции Дагестана. Еще 46 человек получили ранения разной степени тяжести. Целью атак в Дербенте стали православная церковь и синагога, в столице республики Махачкале - церковь и пост ДПС рядом с еще одной синагогой. В Дагестане 24 июня был объявлен трехдневный траур, идет расследование и выяснение всех обстоятельств трагедии. DW собрала реакции экспертов по региону на серию последних терактов на Северном Кавказе.

Террор исламских радикалов против христиан и иудеев

"Атаки носили исламистский характер", - уверен эксперт по Северному Кавказу Хэрольд Чемберс, изучающий политологию в университете Индианы (США). "Вместе с этим здесь присутствуют и антисемитизм, и антихристианские настроения, и политические. До вчерашнего дня я бы воздержался говорить о политическом аспекте, но теперь стало известно, что отец и дядя троих нападавших был членом "Единой России" с солидной репутацией. Подтверждением, что это был теракт исламистов, является и то, что они оставляли на дверях синагоги надписи со стихами из Корана, на которые обычно ссылаются джихадисты", - заметил Чемберс в разговоре с DW.

После атаки террористов в Дагестане Фото: The National Antiterrorism Committee via AP/picture alliance

Выбор синагоги в качестве цели атаки не удивил Чемберса в свете событий прошедшей осени. "Я имею в виду антисемитские беспорядки в международном аэропорту Махачкалы. Наличие общественного недовольства с насильственным потенциалом среди достаточно широких слоев общества было весьма очевидно", - указал он. А политолог Аббас Галлямов в интервью DW так описал этот процесс: "Очередной террористический акт, совершенный исламистами, свидетельствует об архаизации общественных отношений, архаизации политического дискурса". Ведь с точки зрения обычной логики антисемитские настроения именно в этом кавказском регионе должны были бы противоречить логике, заметила в интервью DW эксперт по Дагестану, немецкая журналистка и писательница Эльке Виндиш (Elke Windisch), потому что, по ее словам, некогда существовавшая в республике еврейская община практически уже покинула ее, и сегодня "вся диаспора, говоря грубо, может уместиться в телефонной будке".

В "украинский след" в дагестанских терактах "поверит меньшинство"

Филиал террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане, "Вилаят Хорасан", похвалил исполнителей терактов в Дагестане. Заявление появилось в соцсетях в аккаунтах, связанных с российской ячейкой группировки. Между тем глава Дагестана Сергей Меликов связал теракты в регионе с войной в Украине. Он заявил, что "война приходит и в наш дом". Попытки увязать исламский терроризм с Украиной выглядят малоубедительными, уверены наблюдатели. "В то, что во всей этой истории есть украинский или там американский след, поверит, конечно же, меньшинство, то есть большинство знает, что исламизм как фактор существует безотносительно к Западу. На Западе, что, исламисты не совершают теракты? Ну как, достаточно вспомнить 11 сентября", - говорит политолог Галлямов.

Глава Дагестана Сергей Меликов намекнул после терактов в Дагестане на "украинский след" Фото: Valery Sharifulin/TASS/IMAGO

Нарратив, связывающий Украину с "Исламским государством", - это "абсурдная натяжка", отмечает американский эксперт Чемберс. Удары ракетами ATACMS по Севастополю и теракты в Дагестане, "это просто два события в один день, разве это не может быть совпадением?" - риторически спрашивает эксперт. Но попытки связать эти события друг с другом российские власти не прекращают. В качестве примера Чемберс вспомнил о недавно предъявленных в Германии обвинениях исламским террористам из группировки "Вилаят Хорасан", приехавшим в ФРГ из Украины после начала полномасштабной войны, развязанной Россией. "Когда эта новость появилась, на нее просто набросилась пропагандистская медиа-экосистема", - заметил Чемберс. Попытка провести связь между Украиной и исламскими террористами, по его словам, не только абсурдна, но и, "честно говоря, крайне иронична, учитывая предыдущую политику Кремля, которая буквально помогала исламистам-боевикам попасть в Сирию, чтобы избавиться от них в России".

Новое поколение исламских террористов

В росте исламистских настроений на Северном Кавказе частично виноваты сами российские власти, считают эксперты. С одной стороны, растет произвол властей. С другой стороны, власти способствуют усилению архаичных социальных моделей, что приводит к росту исламизма в среде мусульман, полагает Аббас Галлямов. "Государство само создает к этому предпосылки, оно не способствует модернизации общества, оно архаизирует общество, а исламизм это одна из форм архаики", - уверен Галлямов. По словам Хэрольда Чемберса, власти проводят массированные репрессии и давят попытки проявить любую форму общественной активности, "даже в поддержку режима". Одним из побочных эффектов этого запрета на публичную активность стало, по его мнению, то, "что единственное место, где вы действительно можете что-то сделать, - это интернет. А там больше шансов вступить в контакт с радикально настроенными игроками".

Одновременно с этим в рядах радикальных повстанцев происходит смена поколений, указывают эксперты. Те, кто еще участвовал в терактах времен первой и второй чеченской войн благодаря тайным соглашениям ушли в Сирию в районе 2012 года, напоминает Эльке Виндиш. На Северном Кавказе появилось новое поколение радикалов исламского толка, говорит Чемберс. "Они уже не застали Советский Союз. Они в полной мере переживают этот период относительного религиозного возрождения и свободы, хотя, конечно, не совсем свободы, если вы мусульманин на Северном Кавказе. Отправная точка их мышления существенно другая: национализм (у радикально настроенных людей. - Ред.) гораздо чаще пересекается с религией", - анализирует эксперт.

Потенциал недовольства в Дагестане

Дагестан остается одним из беднейших российских регионов, где, несмотря на высокий экономический потенциал и, по словам Эльке Виндиш, возможность жить, как в Швейцарии, "даже доступ к водопроводной воде есть подчас не у всех". Виндиш указывает и на то, что Дагестан еще и самая религиозная (имеется в виду ислам) из республик Северного Кавказа. Здесь преобладает шафиитская школа ислама. "Она - одна из самых строгих и консервативных", - напоминает Виндиш. Одновременно в республике, где проживают представители до сотни различных этнических групп, десятилетиями тлеют межэтнические конфликты, напоминает эксперт.

На этом фоне проблематичной она считает новую практику Москвы - назначать руководителей Дагестана не из местных элит, а приводить в регионы "варягов", как нынешнего главу Меликова. Для местных такие управленцы останутся "чужеродными элементами", к которым не будет достаточного доверия и которым "не объяснят между делом всю запутанность той или иной ситуации, те или иные важные мелочи".

Виндиш уверена: шок от воскресного теракта в какой-то момент пройдет и "вернется обычная жизнь". "Но останется угроза, что какой-то кажущийся банальным повод приведет к таким же атакам. Потому что потенциал недовольства остается высоким", - заключила она.