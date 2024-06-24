Спецслужбы в России проспали теракт в Дагестане

Спецслужбы РФ, занятые войной против Украины и борьбой с инакомыслием, проспали возрождение исламистского подполья. Списать теракт в Дагестане на мигрантов из ЦА или на Украину им не удастся, считает Иван Преображенский.

На месте нападения террористов в Дербенте Фото: Gyanzhevi Gadzhibalayev/TASS/dpa/picture alliance

В Дагестане - в столице Махачкале, в Дербенте и еще в двух городах - в результате нападения, совершенного, вероятно, исламистскими террористами, по официальным данным, убиты 15 полицейских, застрелен сторож православного храма, а его настоятелю перерезали горло. В результате контртеррористической операции шестеро нападавших были ликвидированы, отец двоих из них (и дядя еще одного), оказавшийся видным местным "единороссом" и главой района в этом северокавказском регионе России арестован. Почему российские спецслужбы снова проспали теракт?

ФСБ проспала теракт

Атака террористов вновь, как и во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", привела к человеческим жертвам. Кроме того, преступники подожгли храм и находящуюся всего в полукилометре от него в Дербенте синагогу. Православным прихожанам и оставшимся в храме священникам пришлось прятаться в церкви. Те, кто пришли в это время в синагогу, оказались лучше защищены. Поскольку около нее, после октябрьских антисемитских погромов в махачкалинском аэропорту, по просьбе Российского еврейского конгресса (РЕК), постоянно дежурила полиция. Ее сотрудники и приняли удар террористов на себя, погибнув, но защитив мирных граждан.

Иван Преображенский Фото: Privat

О чем говорит эта трагическая история? О том, что, похоже, единственной организацией в России, которая приняла всерьез беспорядки в аэропорту, а равно и последние теракты в России, включая атаку в "Крокус Сити Холле", за которую взяли на себя ответственность боевики ИГ, оказался РЕК. Он организовал охрану синагоги.

В то время, как замдиректора ФСБ и зампредседателя Национального антитеррористического комитета Игорь Сироткин всего за четыре дня до теракта председательствовал на совещании в Махачкале и разглагольствовал о том, какую опасность для Дагестана представляет рост турпотока в эту горную и приморскую республику.

Обсуждая неадекватность представителей российской власти, не стоит забывать и письмо депутата Госдумы Умахана Умаханова, который также за пару дней до нового теракта обратился к Верховному суду с просьбой вернуть рассмотрение дела о попытке погрома в махачкалинском аэропорту назад в суд дагестанской столицы. Родственникам обвиняемых, по его словам, было тяжело ездить в Краснодарский край, куда перенесли это разбирательство, чтобы на суд в Дагестане не могло быть оказано давление. Вряд ли стоит задаваться при этом вопросом, что сделали бы с судьей, рассматривавшем это дело?

Враги своих отцов

Характерна для российского Северного Кавказа история братьев Омаровых - сыновей главы Сергокалинского района республики. Оба были убиты в ходе контртеррористической операции, после чего дом их отца был взят штурмом, а сам он арестован. Но есть большие сомнения, что классический местный бюрократ, "единоросс" Магомед Омаров разделял исламистский фанатизм своих сыновей и племянника.

Максимум, он покрывал их. Сам же, как видно по кадрам штурма, жил в доме, больше похожем на дворянскую усадьбу или восточный дворец. Не исключено, что регулярно брал взятки и приятельствовал с другими влиятельными людьми как в своем районе, так и в столице. А рядом росли сыновья. И чем больше они смотрели на тотальную коррупцию в дагестанских правящих элитах, тем, вероятно, больше поддерживали идеи проповедников радикального, воинствующего ислама.

В поисках вымышленных врагов

Но не только отец Омаров не стремился разоблачить своих детей, но и те, кому это положено по должности, - местные полицейские и сотрудники ФСБ. Теракт в "Крокус Сити Холл", погром в махачкалинском аэропорту - все это не настораживало их. Разучившись работать, они занимаются сегодня в России литературным анализом пьес и стихов на предмет пропаганды терроризма, а также ловлей 15-летних школьников, якобы занимающихся антивоенной пропагандой.

Что называется, десять отправленных за решетку подростков и старушек - это новая звездочка на погонах. А в поисках реальных террористов можно и пулю в живот получить. Властям тоже не хочется пугать население восстановлением исламистского террористического подполья, которое окрепло за то время, пока все силы спецслужб были обращены на войну против Украины и поиск, а то и выдумывание инакомыслящих. Так что, похоже, им всем выгодно зажмуриться и фальсифицировать работу, делая при таком заговоре молчания, вероятной следующую трагедию.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook .

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