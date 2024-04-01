ФСБ: Задержанные в Дагестане финансировали атаку в "Крокусе"

ФСБ утверждает, что задержанные в Дагестане иностранцы причастны к финансированию и подготовке теракта в "Крокусе".

Как утверждает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в понедельник, 1 апреля, задержанные накануне в Дагестане иностранцы причастны к финансированию и "обеспечению средствами террора" исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле".

"Установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве", - цитирует сообщение ФСБ агентство ТАСС. Один из задержанных сообщил на допросе, что привез из Махачкалы в Мытищи оружие для террористов, атаковавших "Крокус сити холл", пишет ТАСС.

Кроме того, по утверждению спецслужбы, четверо задержанных иностранцев готовили теракт в Каспийске. В Дагестане задержанные "провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие", утверждает ФСБ.

Задержание подозреваемых террористов в Дагестане

Как заявил накануне Национальный антитеррористический комитет (НАК) , вооруженные люди были задержаны в ходе операции спецслужб в Дагестане. У них изъяли оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Около 05.30 утра по местному времени в городе Каспийске и в двух районах столицы Дагестана Махачкалы был введен режим контртеррористической операции. Попавшие под операцию районы были оцеплены, а жители ряда домов - эвакуированы. В ходе операции, по заявлению НАК, спецназ заблокировал предполагаемых террористов. Около полудня режим контртеррористической операции в обоих городах был отменен.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Нападение на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, при теракте погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). При этом российское руководство утверждает, что к теракту якобы причастна Украина. Киев, а также западные страны, включая США и Германию, эти утверждения отвергают.

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