В Дагестане задержали троих предполагаемых террористов

Три вооруженных человека были задержаны утром в воскресенье, 31 марта, в ходе операции спецслужб в Дагестане. У них изъяли оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Как заявил Национальный антитеррористический комитет (НАК), они планировали теракты.

Около 05.30 утра по местному времени в городе Каспийске и в двух районах столицы Дагестана Махачкалы был введенрежим контртеррористической операции. Попавшие под операцию районы были оцеплены, а жители ряда домов - эвакуированы. В ходе операции, по заявлению НАК, спецназ заблокировал предполагаемых террористов. Около полудня режим контртеррористической операции в обоих городах был отменен.

Как заявил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале , найденные у подозреваемых вещи "указывают на возможное планирование задержанными террористических преступлений на территории республики". Он отметил, что в ходе проведения КТО никто из местных жителей не пострадал, потерь среди силовиков также нет. По словам Меликова, террористов в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье. По последним данным, жертвами теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" стали 144 человека.

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