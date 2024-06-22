Теракт в "Крокус Сити Холле": что известно три месяца спустя

22 марта 2024 года в результате нападения террористов на московский концертный зал "Крокус Сити Холл" погибли не менее 145 человек, пострадали более 550 человек, еще более 1700 признаны потерпевшими по делу. Это официальные цифры последствий крупнейшего теракта в России за последние два десятилетия после захвата боевиками школы в Беслане в 2004 году. Что произошло за три месяца, прошедшие с момента кровавой драмы в Москве?

Что нового в расследовании теракта в "Крокусе"?

Не так много - в последние дни. В отличие от первых недель, Следственный комитет России (СК РФ) с 8 апреля перестал публиковать сообщения о новых результатах расследования. Последние данные поступили по официальным каналам в конце мая - начале июня: от главы ФСБ Александра Бортникова стало известно, что всего по делу о теракте было задержано 20 человек. Из них двое отправлены домой под подписку о невыезде. Речь идет уже не о предполагаемых исполнителях и пособниках, а о сотрудниках самого "Крокус Сити Холла", которых подозревают в том, что по их вине могли быть закрыты пожарные входы-выходы в здание - сам факт, что пожарные выходы были закрыты, подтвердило следствие. В результате поджога, по данным следствия, погибло 80 человек - больше, чем от выстрелов террористов.

Боевики ИГ Фото: Uncredited/Militant Photo/dpa/picture alliance

России потребовалось практически два месяца, чтобы публично обвинить в совершении теракта исламских террористов из группировки "Вилаят Хорасан" - афганской ветви террористической организации "Исламское государство". Несмотря на то, что террористы взяли на себя ответственность непосредственно после теракта, только 25 мая глава ФСБ Бортников заявил, что, как установило следствие, подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали именно члены этой организации. За три месяца, прошедшие после одного из самых кровавых терактов в истории России, следственные органы не представили подтвержденных доказательствами ответов на вопрос об организаторах и заказчиках этого преступления. Следствие, по неофициальным данным, должно завершиться к концу лета текущего года.

"Украинский след" без доказательств

Во вторник, 18 июня, турецкая газета Hürriyet сообщила, что благодаря помощи спецслужб Турции удалось предотвратить еще один теракт в Москве. После нападения на "Крокус Сити Холл" сторонники "Вилаят Хорасан" планировали теракт в крупном торговом центре российской столицы в час пик. Несмотря на то, что задержанные исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" оказались радикальными исламистами, российские власти и прокремлевские СМИ говорят в публичном пространстве об "украинском следе" в теракте, опираясь на тот факт, что стрелявшие в концертном зале были пойманы в Брянской области недалеко от границы с Украиной. Уже 23 марта, обращаясь к россиянам в связи с терактом, президент РФ заявил, что с украинской стороны для преступников было подготовлено "окно", позволяющее перейти госграницу. И хотя через три дня Путин признал, что нападение было совершено "руками радикальных исламистов", он назвал причастными к нему тех, "кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима".

Подозреваемых в теракте жестоко пытали Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance

Последний раз об "украинском следе" в деле "Крокус Сити Холла" сказал 11 июня глава ФСБ Бортников, заявивший, что следователи установили причастность военной разведки Украины к теракту. После задержания российские СМИ опубликовали показания предполагаемых исполнителей теракта о том, что они должны были получить вознаграждение за преступление в размере миллиона рублей в Киеве. Эти показания были получены путем жестоких пыток: факты применения к подозреваемым электрического тока и нанесения им тяжелых физических увечий не скрывались, а, наоборот, фото- и видеосвидетельства пыток были опубликованы в российских медиа. Также не имеют объективных свидетельств утверждения российских спецслужб о том, что пока террористы почти пять часов беспрепятственно передвигались по одной из главных дорог России - трассе М-3, украинские военные якобы разминировали территории вблизи приграничных поселков в Сумской области. До сих пор, таким образом, свидетельства причастности Украины к теракту отсутствуют.

Рост ксенофобии и преследования граждан Таджикистана

Одним из видимых последствий теракта стали в РФ антимиграционные облавы и рейды, а также многомесячное притеснение выходцев из Таджикистана. Выходцами именно этой страны являются предполагаемые исполнители теракта и большинство из 20 обвиняемых по делу о нападении на "Крокус Сити Холл". Уже в конце марта правозащитный проект "Первый отдел" сообщил, что в Санкт-Петербурге правоохранительные органы проводят масштабную операцию "Антимигрант", по итогам которой только за неделю было принято решение о принудительном выдворении из России более 400 нелегальных мигрантов. Ряд регионов начал вводить ограничения на работу иностранцев: в частности им запрещают быть водителями такси и работать в сфере торговли.

Владельцы намерены отстроить "Крокус Сити Холл" заново, власти хотят видеть там мемориал Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Пограничники начали блокировать допуск на российскую территорию граждан Таджикистана. Людей, прибывающих самолетами в Москву, сутками массово удерживали в транзитных зонах, без обеспечения надлежащих санитарных условий. На российско-казахстанской границе не пропускали машины с таджикскими номерами. Все это закончилось дипломатическим скандалом. 27 апреля МИД Таджикистана рекомендовал гражданам страны "временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости". А двумя днями позже во внешнеполитическом ведомстве заявили, что послу РФ в республике была вручена нота "с констатацией серьезной озабоченности массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения" к гражданам Таджикистана на территории России, а также "повсеместного нарушения их прав и свобод". В результате министерство труда Таджикистана зафиксировало массовый отток трудовых мигрантов из России.

Похоже, что власти в РФ не собираются ослаблять давление на мигрантов: Госдума уже в скором времени собирается принять в первом чтении поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Поправки, по мнению юристов "Первого отдела", узаконят антимигрантские рейды и слежку за теми правозащитниками, которые помогают мигрантам в России.