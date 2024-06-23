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На Северном Кавказе усилены меры безопасности

Анатолий Арни
24 июня 2024 г.

В Дагестане после терактов продолжаются мероприятия в рамках контртеррористической операции. Российский союз туриндустрии советует отложить поездки в республику.

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Полицейский блокпост на въезде в Дербент в Дагестане
Полицейские машины на въезде в Дербент в ДагестанеФото: Nizami Gadzhibalayev/TASS/dpa/picture alliance

В Ставропольском крае, Ингушетии и Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности в связи с произошедшими в Дагестане нападениями на церковь, синагогу и пост ДПС. Об этом главы трех российских регионов сообщили в своих официальных Telegram-каналах в воскресенье, 23 июня.

Главы Ингушетии и Кабардино-Балкарской Республики Махмуд-Али Калиматов и Казбек Коков отдельно обратились к жителям региона с просьбами критично относиться к появляющейся в социальных сетях информации о терактах в Махачкале и Дербенте.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Дербенте, где были обстреляны православная церковь и синагога, завершена активная фаза контртеррористической операции. В синагоге возник крупный пожар, который позднее потушили - по предварительным данным, обошлось без жертв. В православной церкви были убиты настоятель храма и охранник. Кроме того, в ходе попыток остановить нападавших были убиты "более 15 сотрудников полиции", сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. В больницы были доставлены 16 пострадавших.

Выезды из Махачкалы перекрыты

В то же время схожие нападения произошли в Махачкале - боевики атаковали одну из православных церквей в городе и устроили перестрелку на посте ДПС. В городе по состоянию на 01.00 мск 24 июня продолжались контртеррористические мероприятия. Выезды из Махачкалы перекрыты, а на улицах была замечена военная техника. Силовики оцепили территорию церкви, на которую было совершено нападение, однако подробности происходящего неизвестны.

Помимо терактов в Дербенте и Махачкале, МВД по Дагестану сообщило об обстреле машины с полицейскими на площади села Сергокалы в одноименном районе республики.

Российский союз туриндустрии на фоне происшествий посоветовал россиянам отменить или отложить запланированные на ближайшее время поездки в Дагестан. Минэкономразвития рекомендовало отелям и турбизнесу не штрафовать за это граждан.

В атаках в Дагестане участвовали дети местного чиновника

В ходе контртеррористической операции были убиты как минимум пять участников нападений, заявили правоохранители. В свою очередь глава Дагестана Меликов сообщил о шести убитых нападавших. Позднее спецслужбы опознали личности троих из них - ими оказались двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова и его племянник, отмечает РИА "Новости".

Чиновник, входящий в партию "Единая Россия" и занимавший должность с 2010 года, был задержан, и вскоре после этого написал заявление об отставке. У него дома прошли обыски. Омарова также оперативно исключили из партии за "дискредитирующие действия", пишет РИА "Новости".

Неназванный собеседник в правоохранительных органах Дагестана рассказал агентству РБК, что нападавшие могут иметь отношение к "международным террористическим организациям". "Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации", - сказал источник.

В то же время в России уже стала распространяться версия о том, что действия нападавших были "инспирированы извне, чтобы разобщить народ России и посеять панику". Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Подобные заявления российские официальные лица делали и в случае теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, в организации которого Кремль продолжает бездоказательно обвинять Украину.

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