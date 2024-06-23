Теракт в Дагестане: неизвестные напали на синагогу и церковь

В Дербенте вооруженные боевики обстреляли синагогу и церковь: погибли полицейские, священник и охранник церкви. В Махачкале неизвестные атаковали пост ДПС.

Вооруженные боевики в воскресенье, 23 июня, обстреляли из автоматов синагогу и православный храм в городе Дербент на юге России, сообщило МВД Дагестана. С места стрельбы подозреваемые скрылись на белом автомобиле марки Volkswagen.

Вскоре МВД сообщило о второй атаке в другом городе Дагестана: неизвестные обстреляли пост ДПС в Махачкале. По данным близкого к силовикам Telegram-канала "112", в результате двух нападений погибли 5 человек, еще 23 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В Дербенте убиты православный священник и охранник церкви

В результате нападения в Дербенте был убит один священник Церкви Покрова Пресвятой Богородицы. "Ему перерезали горло", - сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Он также рассказал, что нападавшие расстреляли охранника церкви.

В результате обстрела синагоги в Дербенте погиб "один гражданский", пишет Telegram-канал Baza. Сама синагога загорелась.

НАК: Двое боевиков убиты

Двое боевиков, напавших на церковь и синагогу в Дагестане, убиты, сообщил Национальный антитеррористический комитет России (НАК).