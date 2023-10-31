Немецкий журналист: Кремль не видит в антисемитизме плохого

Антисемитские беспорядки в Махачкале не угрожают режиму Путина, отражая настроения элиты в РФ, считает журналист Манфреда Квиринг, долго работавший в Москве и на Северном Кавказе.

Антисемитские беспорядки в Махачкале в минувшее воскресенье, 29 октября, вызвали резонанс и беспокойство в Германии. DW попросила прокомментировать случившееся Манфреда Квиринга (Manfred Quiring) - немецкого журналиста, который более тридцати лет работал в России и специализировался на освещении событий на Северном Кавказе.

DW: Когда вы увидели кадры беспорядков в аэропорту Махачкалы, что вы сначала подумали?

Манфред Квиринг: Сначала я не хотел верить (тому, что увидел. - Ред.), но благодаря многим годам работы в СССР и потом в России я более или менее понимаю ход мышления многих людей там. В прошлом я часто бывал в Дагестане и на Северном Кавказе, знаю там какое-то количество человек, встречал там очень умных людей… И тут внезапно мы видим разъяренную толпу, которая не знает никаких границ. Я был в шоке.

- Толпа искала евреев среди прибывших в аэропорт. Часть пассажиров пришлось срочно эвакуировать от грозящей расправы. Почему вдруг для участия в этих беспорядках вышли жители Дагестана?

- Старые шаблоны мышления и поведения, которые какое-то время были, возможно, не видны, теперь были активированы - как в отношении евреев, так и иностранцев вообще. Нашелся повод их активировать, и он тут же был использован.

- Что это за шаблоны мышления?

Манфред Квиринг Фото: privat

- Это прежде всего то, что иностранцы якобы пытаются нанести россиянам какой-то урон. Речь тут не о логике, подчас это совершенно не рациональное мышление. Но это представление, что иностранцы желают нам зла, причем уже много столетий, оно неистребимо. А конкретное воплощение такое: Израиль, с точки зрения российского истеблишмента и пропаганды, - это вассалы США. Антиамериканизм сидит очень глубоко в российской душе.

- Дагестан не был раньше известен антисемитскими настроениями. Вы можете объяснить, почему такие беспорядки произошли именно там?

- Вспомним, что Дагестан - многонациональная республика, там живет до 40-50 этносов, включая евреев - в Дагестане есть еврейская община, и она там давно. Да вообще на Северном Кавказе везде, прежде всего в крупных городах, есть еврейские общины. Так что происходящее непостижимо - точнее, постижимо, конечно, если вспомнить, что еще дольше существует клише о том, что если нам плохо, то виноваты евреи.

- Есть свидетельства антисемитских акций и в других республиках Северного Кавказа. Рост антисемитских настроений прошел незамеченным?

- Настроения в этих республиках можно оценивать только постфактум, если не находиться непосредственно в регионе. Но по тому, что мы видели, понятно, что антисемитизм какое-то время хотя и не был заметен, но остался присущ многим в России. Палестинские боевики провели теракты, убив и захватив в заложники большое количество евреев, но виноваты в этом… евреи. Это нелогично, но соответствует мышлению многих.

- Буквально за несколько дней до антисемитских беспорядков в Махачкале Владимир Путин повторял слова о том, что межнациональный мир в России стабилен. В Кремле не заметили новую реальность?

- Не думаю. Скорее, тут дело в том, что мы с нашим мышлением считаем, что антисемитизм это что-то плохое. Ход мышления российского руководства, на мой взгляд, другой: антисемитизм - это логичное следствие всего того, что евреи делают в мире - я, разумеется, беру это все в кавычки.

- Российское руководство, по вашему мнению, поддерживает антисемитские настроения?

- Да. В последнее время были подобные заявления в том числе и со стороны президента РФ, в Думе постоянно звучат высказывания, которые однозначно свидетельствуют, на мой взгляд, о том, что антисемитизм - основополагающая часть российского политического мышления.

- Вы говорите о недавних заявлениях президента и других политиков в России - вы считаете, что это новый тренд?

- И да, и нет. Еще когда я впервые в качестве зарубежного корреспондента приехал в СССР в 1984 году, то помню, как у меня состоялся разговор с одним из местных фотографов, и вдруг без всякого повода он вдруг сказал: "О, тут были евреи, я это по запаху чувствую". Я был шокирован - такие вещи говорил мне, гражданину тогдашней ГДР, гражданин Советского Союза... А для него это было что-то совершенно нормально.

- Вернемся к событиям в Махачкале. Какое-то время в районе аэропорта царил хаос, власти не пресекали беспорядки. Как вы себе объясняете их такое поведение? Является ли это для вас симптомом того, что Кремль теряет контроль над республиками Северного Кавказа?

- В целом вопрос о контроле Кремля над регионом легко объясняется на примере того, что правящий Чечней Рамзан Кадыров может делать все, что ему угодно - Кремль предоставил ему особые полномочи. Что касается Дагестана - я полагаю, что медленная реакция не является следствием нехватки контроля, а объясняется тем, что местные власти, включая ответственных за обеспечение полетов, реагировали так именно потому, что речь идет об антисемитизме, который им самим близок. Поэтому они попытались сначала принизить значение этих событий и уже только с большим опозданием приняли меры.

- То есть, вы полагаете, что часть административно-силового аппарата в республике солидарна с участниками антисемитских беспорядков?

- Как минимум, значительная часть, да. Ну и к слову о шаблонах мышления. Глава республики Дагестан (Сергей Меликов. - Ред.) заявил, что все произошедшее было провокацией извне. Получается, что, условно, американцы заставили дагестанцев выйти на взлетную полосу аэропорта в Махачкале. Стоит еще раз прокрутить все это в голове и осознать, во-первых, насколько абсурдны такие заявления, а, во-вторых, что, несмотря на их абсурдность, им верят и на 100 процентов перенимают.

- Такие беспорядки, как в Махачкале, представляют угрозу для стабильности российской власти?

- Именно эти события не могут ослабить систему Путина, потому что их участники играют на волне национализма и антисемитизма - характерных чертах самой системы. Скорее всего, такие беспорядки ее даже укрепляют в этом конкретном случае. В целом же определить, насколько общественная система ослабла из-за внутренних противоречий, сейчас сложно: мы не знаем, что на самом деле думают люди в России. У нас есть только заявления Пескова (пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Ред,) и заявления представительницы МИД РФ (Марии Захаровой. - Ред.), но это - байки.

Впрочем, у меня нет особой надежды, что люди в России склоняются к либеральным и демократическим взглядам. В случае сомнений они будут верить тому, что им рассказывает Кремль, использующий свои инструменты пропаганды. Организованное снизу, разумное движение сопротивления - на это у меня надежд ноль. Единственное, что я мог бы себе представить, - это путч (организованный силовиками. - Ред.). Я его не исключаю потому, что для многих в России курс Кремля как раз недостаточно жесткий, многие желают "настоящего диктатора", а не "половинчатого".

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