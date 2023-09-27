В России все боятся даже призракa Кадырова

Страх - первая реакция на все связанное с Чечней. Любой в Москве может представить себя на месте избитого Никиты Журавеля в чеченском СИЗО, констатирует Иван Преображенский.

Рамзан Кадыров, Грозный, 25 февраля 2022 года Фото: Yelena Afonina/TASS/dpa/picture alliance

В России продолжают обсуждать избиение сыном главы Чечни заключенного в СИЗО. Подробности все больше отходят на второй план. Уже многие забыли, что началось все со слухов о смерти или тяжелой болезни Рамзана Кадырова. Не помнят и того, что Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, отправили в Чечню демонстративно сами российские власти. Что в Чечне регулярно кого-то избивают, а то и убивают. Но обсуждение крутится вокруг распада правового пространства в России.

Пиарщиком у Кадырова - сама Собчак?

Скандал с Журавелем, по крайней мере, в российском медиа-пространстве закрыл вопрос о том, жив ли и здоров ли Рамзан Кадыров. И тут главная заслуга у Ксении Собчак. Эта бывшая журналистка и экс-кандидатка в президенты РФ одним телефонным разговором , якобы состоявшимся у нее с главой Чечни, фактически воскресила его из мертвых. Видео, правда, никто не увидел, так что у скептиков остались серьезные сомнения.

Но интересно, что даже Собчак, которую пресса неоднократно называла крестницей президента Путина, после этого созвона как минимум изображает (а если верить в его реальность - то и испытывает) страх. Казалось бы, в России она часть высшего слоя правящего класса, ее ни рискнут тронуть.

Но дочь бывшего петербургского мэра Анатолия Собчака уверяет, что Кадыров пытался ее фактически запугивать. Она осуждает находящихся в вынужденной эмиграции коллег, которые теперь называют ее "пиарщицей главы Чечни", и утверждает, что оказалась в России в опасности.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

В здоровье Кадырова сомнений быть не должно

С самого начала скандала с избиением Никиты Журавеля отчетливо было заметно, что реагирующие делятся на три четкие группы. Первая работает по кремлевским или может быть чеченским методичкам. Другая осуждает действия чеченского руководства, но осторожно. И хайпануть на скандале хочется, и боязно. Да что там говорить, даже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, еще один однозначно для Кадырова неприкасаемый персонаж, не стал даже рассуждать о том, что этот скандал - "не вопрос Кремля", как он часто делает, а просто сказал, что не хочет это комментировать. Наконец, третья, самая многочисленная группа, вообще испуганно молчит.

Совет по правам человека при президенте тоже комментировал происходящее очень показательно. В этом случае они даже не очень старались изображать из себя правозащитников, больше упирая на то, как плохо и преступно сжигать Коран. Такое ощущение, что большая часть даже тех, кто получил кремлевскую методичку, и знает, что скандал должен быть как можно громче, чтобы ни у кого не осталось сомнений в хорошем здоровье и активности Рамзана Кадырова, все равно "за базаром следят".

Вот так осудишь главу Чечни, а главное его сына, ляпнешь что-нибудь лишнее - а Кадыров и правда выйдет потом здоровеньким из Центральной клинической больницы, куда он якобы ездит навещать дядю, и навестит тебя.

На месте Журавеля мог бы оказаться каждый

Я много лет пишу о том, что силой удержав Чечню, а потом решив управлять ей при помощи бывших боевиков, российские власти сделали все от них зависящее, чтобы насилие по чеченскому образцу распространилось во всей стране. И сейчас это понимают даже люди из ближнего круга Владимира Путина. Им страшен даже призрак Кадырова, потому что в этой системе власти без правил не ясно, нет ли у него или его сына случайно права избивать за какое-нибудь слишком смелое заявление и их самих.

При этом есть риск того, что нынешние чеченские власти - лишь предвестники настоящего насилия. Кажется, что хуже чем при Кадырове уже быть не может: внесудебные казни и пытки, пресловутые избиения, активное участие чеченцев в агрессии против Украины. Но ведь если выстроенная Кремлем в Чечне преступная система власти рухнет, реальность, подготовленная кадыровскими преступлениями, может оказаться еще страшнее. Настолько, что ее никто из официальных кремлевских правозащитников вовсе не рискнет комментировать, последовав примеру Дмитрия Пескова.

Призрак Кадырова бродит по России

На фоне агрессии против Украины, мятежа, а затем и загадочной, но явно насильственной смерти Евгения Пригожина избиение Никиты Журавеля, конечно, лишь малозаметный эпизод в чреде совершаемых в России и Россией преступлений. Но реакция на него, пожалуй, позволяет лучше других событий показать, что главной движущей силой в принятии большинства управленческих решений в России стал страх.

Никто не может чувствовать себя в безопасности, пока призрак Рамзана Кадырова бродит по стране. Смельчаков внутри российской власти, которые готовы прямо протестовать против этого, почти не осталось. И понятно почему. Ведь это не рецидив системы власти, а сама система, держащаяся на насилии и страхе - что в Грозном, что в Москве.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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