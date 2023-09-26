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Песков отказался комментировать видео с сыном Кадырова

Сергей Ромашенко
26 сентября 2023 г.

Пресс-секретарь Путина не стал комментировать видео, на котором сын главы Чечни избивает задержанного. Жертва избиения - Никита Журавель - был задержан по обвинению в сожжении Корана и этапирован в Чечню.

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президент РФ Владимра Путина
Дмитрий ПесковФото: Vladimir Smirnov/ITAR-TASS/IMAGO

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать видео, на котором сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам избивает задержанного в следственном изоляторе. "Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду", - сказал Песков во вторник, 26 сентября, во время ежедневного общения с журналистами, не дожидаясь соответствующего вопроса. Когда у Пескова спросили, почему он не будет давать комментариев, он ответил: "Не хочу".

Telegram-канал "Вы слушали Маяк" сделал и этого вывод, что в Кремле как минимум знают о случившемся.

В середине августа Никита Журавель, задержанный в Волгограде по обвинению в сожжении Корана (следствие утверждает, что "он выполнял задание украинских спецслужб"), и этапированный в Чечню, сообщил, что в чеченском СИЗО его избил сын Рамзана Кадырова - 15-летний Адам.

25 сентября в Telegram-канале Рамзана Кадырова было выложено видео с избиением Журавеля. В комментарии к ролику глава Чечни сказал, что гордится поступком Адама.

Заявление российского уполномоченной по правам человека

Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова, комментируя избиение Журавеля, заявила, что "уничтожения священных книг, будь это Коран, Библия или Тора - общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллионов верующих" и потому "не могут оставаться безнаказанными".

При этом она добавила, что "какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону". "Таковы принципы нашего правового государства", - подчеркнула Москалькова, добавив, что установленные законом правила должны соблюдаться и во время содержания в СИЗО.

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