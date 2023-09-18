Песков не внес ясность в вопрос о здоровье Кадырова

С прошлой недели чеченские активисты и разведка Украины сообщают о тяжелой болезни и даже смерти Рамзана Кадырова. В Кремле сказали, что ничего не знают о здоровье главы Чечни.

Кремль не располагает информацией о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил в понедельник, 18 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому здесь нам нечего сказать", - сказал Песков.

Сообщения о болезни Кадырова

На прошлой неделе в Telegram-каналах и СМИ вновь стали появляться сообщения, что состояние здоровья Кадырова резко ухудшилось. Оппозиционный чеченский Telegram-канал NIYSO сообщил, что глава Чечни якобы впал в кому. Об этом же со ссылкой на источник в чеченской диаспоре писало украинское издание "Обозреватель". Чуть позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов заявил , что у Кадырова обострились некие болезни, в результате чего он "находится в тяжелом состоянии".

В Telegram-канале Кадырова 17 сентября появилось видео, на котором он прогуливался в парке. "Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", - говорится в публикации. При этом по видео и словам Кадырова нельзя определить, снятая ли это заранее так называемая "консерва", или же актуальная запись.

Издание "Агентство" отметило, что с 1 сентября Кадыров не появлялся на видео или фото, которые связаны с актуальными событиями.

Сообщение о смерти Кадырова

Вскоре после публикации видео с прогулкой чеченский правозащитник и оппозиционер Абубакар Янгулбаев написал, что Кадыров умер. Никаких подтверждений этой информации он не привел.

Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что у Кадырова - тяжелая почечная недостаточность. "Поэтому необходим частый гемодиализ. Что, видимо, и происходит в ЦКБ (Центральная клиническая больница Управделами президента в Москве. - Ред.)", - написал Венедиктов, не указав источник информации.

О проблемах с почками у Кадырова СМИ и правозащитники в прошлом сообщали не раз. В июле этого года чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов писал, что Кадыров находится на диализе и он "при смерти".

Анонимный Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" накануне писал со ссылкой на очевидцев, что в ЦКБ "один за другим" заезжают автомобили "либо с госномерами Чечни, либо с номерами других субъектов, но с жителями Чечни в салоне".

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