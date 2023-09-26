Игорь Каляпин: Кадыров расширяет пространство произвола

Публикуя видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля, задержанного по обвинению в сожжении Корана, и публично одобряя его действия, глава Чечни Рамзан Кадыров расширяет зону своего личного персонального произвола. Об этом заявил в интервью DW Игорь Каляпин, российский правозащитник, основатель и бывший глава "Комитета против пыток".

DW: Как вы оцениваете то, что произошло в Чечне с задержанным по обвинению в сожжении Корана Никитой Журавелем, то, что его в СИЗО избил Адам Кадыров, сын главы республики Рамзана Кадырова, и что потом ролик разместили в соцсетях? Кадыров публично демонстрирует какой-то новый уровень вседозволенности и всевластия?

Игорь Каляпин: Тут все понятно. Вы все совершенно правильно сказали - это новый уровень, и его нам именно сейчас сознательно продемонстрировали. Избиение-то ведь произошло не вчера, а две-три недели назад. Вот именно сейчас Рамзан Ахматович посчитал правильным это все выложить, показать и прокомментировать.

- Вы знаете нравы в Чеченской Республике. Зачем это было нужно именно сейчас делать? Чтобы отвлечь внимание от собственного здоровья Кадырова? Показать своего преемника?

- Думаю, что съемка этого избиения, во-первых, наверное, изначально задумывалась как некое мероприятие по презентации престолонаследника. Я не думаю, что это связано со здоровьем (Рамзана Кадырова. - Ред.).

Игорь Каляпин (фото из архива) Фото: picture-alliance/AP Photo/P. Golovkin

Это в первую очередь, наверное, связано с тем, что Кадыров всегда пытается подвинуть границы - как только появляется повод чуть-чуть расширить пределы дозволенного и открыть зону в нашей несовершенной, но, тем не менее, какой-то государственной власти в пользу своего личного персонального произвола, он это делает. Каждый раз. Я думаю, что это просто вот такая очередная попытка.

Он сейчас считает, что набрал определенное количество очков, а у федерального центра не самая сильная позиция, центр в нем нуждается. Следовательно, почему бы в очередной раз не подвинуть границу дозволенного.

- Какой реакции вы ожидаете от федерального центра? Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, например, сегодня просто отказался комментировать эту ситуацию. Но есть же Следственный комитет, другие правоохранительные органы.

- Я сегодня весь день в суде просидел, поэтому о такой откровенной реакции Пескова не знал. Я бы порадовался тому, что у нас даже чиновники становятся все откровеннее и откровеннее. Понятно, что никому не хочется сейчас это комментировать. (Главе Следственного комитета. - Ред.) Бастрыкину тоже не захочется, генпрокурору Краснову тоже не захочется. Все понимают, что это очень несвоевременно. И все понимают, что как ни прокомментируй - будет плохо.

Что там комментировать? По закону надо дело возбуждать, все это понимают. С правовой точки зрения все совершенно очевидно. Рамзана Кадырова надо оштрафовать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Его отпрыска как минимум надо поставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Этих негодяев (сотрудников СИЗО. - Ред.), которые это все сделали, надо привлекать к ответственности за превышение должностных полномочий и, возможно, за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

Но все же понимают, что сейчас ничего этого не произойдет. Надо как-то отмазываться. А как отмазываться - непонятно, в любом случае плохо получится.

- Можно ли говорить, что таким образом Рамзан Кадыров продемонстрировал какое-то усиление своих позиций в федеральной структуре власти?

- Да, он, безусловно, его демонстрирует. С одной стороны, демонстрирует, с другой - тестирует. И таким образом сейчас закрепляет. Сейчас все вынуждены будут либо вообще промолчать, как откровенно сделал Песков, либо как-то неадекватно среагировать.

И это в любом случае будет фиксация очередного куска, который Кадыров отгрыз у давно уже не правового, но хоть как-то регламентированного какими-то закона правового пространства Российской Федерации в пользу своего личного произвола.

Вот не надо тут слово "Чечня" даже произносить. Этот личный персональный кадыровский произвол и личная персональная кадыровская власть ни к чему отношения не имеют - ни к исламу, ни к чему-либо другому. Он это сделал, он это продемонстрировал и зафиксировал. Я уверен, что у него все получится. В очередной раз всех переиграл.

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