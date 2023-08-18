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Соратники Кадырова одобрили избиение поджигателя Корана

Сергей Ромашенко
12 мин. назад

Жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, предположительно избил 15-летний сын Кадырова Адам. Депутат Госдумы Делимханов и глава парламента Чечни Даудов горячо поддержали этот поступок.

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Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов выступил в поддержку действий сын Кадырова
Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов выступил в поддержку действий сын КадыроваФото: Yelena Afonina/ITAR-TASS/IMAGO

Депутат Госдумы России от Чечни Адам Делимханов и председатель парламента республики Магомед Даудов публично поддержали 15-летнего сына Рамзана Кадырова Адама, который, как утверждается, избил в следственном изоляторе Грозного жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана.

"Депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации от Чеченской Республики и я лично поддерживаем Адама Рамзановича", - написал Делимханов вечером в четверг, 17 августа, в своем Telegram-канале. По его мнению, Адам Кадыров "показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни". "Адам поступил очень даже гуманно, оставив его (Журавеля - Ред.) в живых. За такие деяния люди заслуживают самого жесткого наказания", - подчеркнул соратник главы Чечни.

В свою очередь Магомед Даудов уверен, что сын Кадырова "поступил как истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец" и что он "готов ответить за свои действия, чего бы это ему ни стоило".

"Любой здравомыслящий человек вполне оправдает поступок" Адама Кадырова, а действия сына главы Чечни "нашли живой отклик, одобрение и понимание среди большого количества жителей" России, которые "общим фронтом" выступают "против сатанинских законов, навязываемых миру коллективным западом", написал глава парламента Чечни в Telegram-канале.

Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев пообещал разобраться в ситуации с предполагаемым избиением Журавеля, подчеркнув, что "никто не может быть подвержен истязаниям и избиениям" в республике.

Акция сожжения Корана

19-летний Никита Журавель - уроженец аннексированного Крыма, он сжег Коран весной в Волгограде. 22 мая Журавеля отправили на два месяца в СИЗО. За день до этого СК возбудил против него уголовное дело об "оскорблении чувств верующих. По версии следствия, Никита Журавель сжег Коран рядом с Соборной мечетью, и видеозапись сожжения была опубликована "на интернет-портале, подконтрольном ВСУ".

Расследование дела поручили Следственному комитету России (СКР) по Чечне. По инициативе главы СКР Александра Бастрыкина Никиту Журавеля доставили в Грозный.

О предполагаемом избиении Журавеля стало известно 16 августа - государственные СМИ Чечни опубликовали жалобу от имени арестованного. Разобраться в ситуации потребовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Информации о состоянии Журавеля из независимых источников нет.

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