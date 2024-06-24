Россия грозит США последствиями за удар ВСУ по Крыму

Обстрел Крыма, совершенный с применением американских ракет ATACMS, не останется без ответа, заявили представитель Кремля и МИД РФ. На Смоленскую площадь вызвали посла США.

Москва грозит Вашингтону последствиями в связи с ракетным ударом украинской армии по Крыму, считая США причастными к гибели мирных жителей на аннексированном РФ полуострове. "Вовлеченность Соединенных Штатов Америки в боевые действия, непосредственная вовлеченность в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, это, конечно, не может не иметь последствий. Какие именно - время покажет", - заявил журналистам в понедельник, 24 июня, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В Москве знают, кто стоит за "варварским" обстрелом, утверждает он. "Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы", - добавил Песков.

МИД РФ вызвал американского посла

Между тем в МИД РФ после ракетного удара по Севастополю была вызвана посол США в Москве Линн Трейси. В ходе беседы российское ведомство обвинило США в ведении гибридной войны против России. Кроме того поставки ВСУ самых современных вооружений фактически превратили Вашингтон в "сторону конфликта", указывается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади объявили США причастными к удару по Крыму, совершенному ВСУ с применением американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российское ведомство пообещало, что последуют "ответные меры".

Удар ВСУ по Крыму

Накануне ВСУ нанесли удар по Крыму. Минобороны РФ заявило, что четыре из пяти ракет удалось сбить, а еще одна в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города", в результате чего "пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети". "Власти" Крыма заявили о четырех погибших в прибрежной зоне, два из которых - дети. Кроме того, пострадали более 150 человек.