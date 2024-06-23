  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Командиры ВСУ просят США разрешить удары ATACMS по России

Кирилл Шестаков
23 июня 2024 г.

Применение ракет ATACMS помогло бы "уничтожить командные пункты" на территории РФ, сказали Associated Press украинские командиры.

https://p.dw.com/p/4hPQW
Запуск ракеты большой дальности ATACMS
Запуск ракеты большой дальности ATACMSФото: U.S. Army/Avalon/Photoshot/picture alliance

Украинские военные попросили США снять запрет на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по целям на территории России. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ). По их словам, без разрешения Белого дома на применение управляемых ракет большой дальности для ударов по целям в России у ВСУ "связаны руки".

Применение ракет ATACMS помогло бы "уничтожить командные пункты" армии РФ, которые находятся "в 100-150 километрах от линии фронта", сказал AP командир артиллерийского подразделения ВСУ с позывным "Гефест".

США передали Киеву ATACMS с условием не бить по РФ

Как отмечает AP, США начали отправлять в Украину ракеты ATACMS в начале 2024 года, но с определенными условиями - среди них, в частности, запрет на удары этими ракетами по российской территории. Это условие "препятствует атакам на аэродромы и военную инфраструктуру в глубоком тылу России" и в конечном счете "подрывает способность Украины эффективно сражаться", отмечает агентство.

Запретом на использование ATACMS для ударов по РФ недоволен и другой командир ВСУ с позывным "Лис Микита". Он назвал "абсурдной" ситуацию, когда РФ бьет по Украине "всеми типами ракет", а ВСУ не могут нанести ответный удар по российскому тылу, который снабжает и обеспечивает логистикой российские войска.

Украинские чиновники добиваются разрешения США

Как пишет AP, украинские чиновники добиваются от США снятия запрета на удары ракетами ATACMS по военным объектам особой важности в России, таким как аэродромы. "Вероятно, решение по ATACMS будет изменено в зависимости от ситуации на местах. Я надеюсь, что решение будет принято как можно скорее", - сказал агентству заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Запуск ракеты ATACMS (фото из архива)

ISW: Разрешения Киеву на удары по целям в России недостаточно

ISW: Разрешения Киеву на удары по целям в России недостаточно

США разрешили Украине бить только по 16 процентам территории РФ, находящейся в зоне досягаемости ATACMS, утверждают в ISW. Аналитики уверены, что этого недостаточно, чтобы срывать операции ВС РФ в значительной степени.
Конфликты10 июня 2024 г.
Пожар на военной базе в Крыму (фото из архива)

Украина атаковала Крым ракетами ATACMS

Украина атаковала Крым ракетами ATACMS

Ракеты поразили три военные части и аэродром Джанкой, в результате ударов ранены как минимум девять российских военных, пишет Telegram-канал ASTRA.
Конфликты30 апреля 2024 г.
Баллистический ракетный комплекс ATACMS

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.16 фото
Показать еще