Путин грозит бомбой, а Западу нестрашно

Угрозы со стороны России стоит делить на виртуальные и реальные, что Запад все чаще и делает. И хотя бросать ядерную бомбу Путин не готов, он все равно достаточно опасен, считает Иван Преображенский.

Испытания в РФ ракеты "Сармат", апрель 2022 года Фото: Russian Defence Ministry/AFP

Как "маловероятную" оценивает президент США Джо Байден возможность втягивания его страны и союзников по НАТО в прямую войну с Кремлем в связи с тем, что они разрешили украинской армии применять по международно признанной российской территории западные дальнобойные вооружения. Не хотят всерьез комментировать и в Германии недавний откровенный шантаж со стороны Владимира Путина, заговорившего снова о том, что не надо доводить Россию до применения ядерного оружия.

Должно ли это означать, что угрозы Кремля не стоит принимать всерьез? И не может ли НАТО такой самоуверенностью спровоцировать мировую войну, которую многие ждут как почти неизбежную после начала российской полномасштабной агрессии против Украины?

Путинские угрозы и западная реакция

Владимир Зеленский "носится по миру, стараясь втянуть в войну как можно больше стран, доведя конфликт России с Украиной, ведущийся при помощи обычных вооружений, до мировой ядерной войны", уверяют в один голос российские пропагандисты, начиная с Владислава Суркова, открытые и тайные союзники Путина на Западе, вроде венгерского премьера Виктора Орбана и, наконец, рядовые граждане западных стран, которые воевать не хотят и не готовы. Путин подогревает эти страсти, откровенно угрожая применить атомную бомбу и рассуждая о плотности населения в европейских странах в контексте возможного ядерного удара, а также напоминая о российской ядерной доктрине, которая допускает превентивное применение подобного оружия в случае угрозы суверенитету страны.

Иван Преображенский Фото: Privat

Однако эти угрозы на западных и украинских политиков действуют тем хуже, чем чаще они звучат. Примите всерьез нашего президента, почти молят уже российские дипломаты, но из усилия, похоже, тщетны. Тут работает простая логика: если Россия не применила ядерное оружие в тот момент, когда могла переломить ход войны, не использовала его после того, как Украина начала наносить удары по Крыму и Черноморскому флоту, то где же та "красная линия", которая действительно не оставит Путину выбора?

Это высадка десанта в Москве или удар по Кремлю? Возможно, но Запад ни сам этого делать не собирается, ни Украине сейчас идти на такие шаги не позволит - что четко и обозначил Джо Байден. А раз так, получается ли, что от угроз России можно просто отмахнуться?

Гибридные угрозы со стороны Кремля

В реальности, Кремль надо все же принимать всерьез. Он ведет в Европе войну, самую крупную с момента окончания Второй мировой. Он мастер создания гибридных угроз, нападая на Запад то в Центральной Африке, то в Персидском заливе при помощи разнообразных "прокси" и "зеленых человечков".

В Франции арестовывают недалеко от аэропорта вероятного российского боевика из Донбасса с самодельной бомбой. Польша проводит одну за другой операции по задержанию российских диверсантов с паспортами самых разных стран. Разведки западных государств одна за другой предупреждают об угрозе диверсий со стороны России.

Наконец, Кремль заигрывает с террористами, вроде ХАМАС, афганского "Талибана" или йеменских хуситов - и прямо угрожает снабжать их оружием.

Все это Владимиру Путину вполне по плечу, в отличие от применения - на этом этапе войны - ядерной бомбы. И именно эти угрозы властям западных государств явно надо оценивать как серьезные, убедив, наконец, население своих стран, что они не в каком-то далеком будущем, а уже сейчас находятся в состоянии войны в Россией. Неважно, хотят они того или нет - важно, что так действует Путин.

Однако это не значит, что Западу надо отступать. Стратегия давления на противника, который понимает только силу - наиболее верная. Тем более, что любое изменение стратегии открывает новые возможности.

Принуждение к восстановлению границ

У решения западных стран разрешить Украине наносить удары по самолетам и военным объектам на "коренной" территории России есть и еще одно, не самое очевидное последствие. Таким образом США, Германия и другие союзники по НАТО заставляют Владимира Путина признать, что существуют все же территории, а главное границы разного статуса - безусловного и относительного.

Кремль уже много месяцев терпит удары по Крыму и Севастополю, не говоря уже про перманентные военные действия на территориях, оккупированных российской армией после 24 февраля 2022 года. Теперь же раз за разом повторяя, что он не потерпит бомбежек западным оружием вдали за российской границей, Владимир Путин лично расписывается в том, что, несмотря на бутафорские референдумы, даже он сам не считает оккупированные земли своей суверенной территорией.

Хотят того или нет российские власти, но это делает обсуждаемым, относительным их заявленный суверенитет не только над Донецкой или Запорожской областями Украины, но даже и над Крымом. А значит несложно прогнозировать следующий неизбежный шаг: предложение Кремлю в рамках мирных переговоров предложить пообсуждать возможность возврата украденного в обмен на неприкосновенность международно признанных территорий России.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook .

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