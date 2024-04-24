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В ФРГ предъявили обвинения исламистам из Центральной Азии

Ольга Лебедева
24 апреля 2024 г.

Семи гражданам Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана, приехавшим в Германию из Украины весной 2022 года, инкриминируют создание террористической организации. Они искали цели для терактов в Западной Европе.

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Федеральная прокуратура Германии
Федеральная прокуратура ГерманииФото: Arnulf Hettrich/IMAGO

Спустя девять месяцев после задержания семи предполагаемых радикальных исламистов из Центральной Азии им предъявили обвинения. Они сформировали в Германии террористическую группировку и планировали теракты, заявила в среду, 24 апреля, Федеральная прокуратура в Карлсруэ, предъявившая им обвинения в высшем земельном суде в Дюссельдорфе. По всей вероятности, в скором времени обвиняемые предстанут перед судом.

Выходцы из ЦА собирали деньги для террористов за границей

Шестеро из семи мужчин обвиняются в создании террористической группы внутри Германии, а также в поддержке террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Кроме того, пятерым арестованным инкриминируют нарушение Закона о внешней торговле ФРГ. По информации прокуратуры, они собирали деньги для ИГ и передали несколько тысяч евро исламистам за границей.

Пять выходцев из Таджикистана, один гражданин Кыргызстана и один гражданин Туркменистана были задержаны в июле 2023 года в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия и с тех пор находятся под стражей. На момент задержания им было от 20 до 46 лет.

Выходцы из ЦА приехали в Германию из Украины

По данным прокуратуры, обвиняемые давно друг друга знали и разделяли радикальные исламистские взгляды. Спустя короткое время после начала российского вторжения в Украину весной 2022 году они "практически одновременно" въехали из этой страны в Германию, где присоединились к еще одному подозреваемому, который сейчас находится под следствием в Нидерландах. Они изучали возможные места совершения терактов в Германии и других странах Западной Европы, отмечает ведомство.

Члены данной группы при этом поддерживали контакты с представителями афганского отделения ИГ, называющего себя "Исламским государством провинции Хорасан" ("ИГ-Х", оно же "Вилаят Хорасан"), указывается далее. Они также пытались найти деньги и оружие для совершения нападений. При этом на момент задержания у них еще не было "конкретного плана атаки", указали в Карлсруэ.

"Вилаят Хорасан" среди прочего взял на себя ответственность за нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл"в Подмосковье, в результате которого погибли более 130 человек. По оценке немецких органов безопасности, от данной группировки в настоящее время исходит наибольшая угроза исламистских нападений. Несколько подозреваемых в планировании терактов в Кельне и Вене и задержанных в начале текущего года, также были связаны с этой группировкой.

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