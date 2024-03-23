Нападение на "Крокус Сити Холл"
В подмосковном Красногорске в результате нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" погибли десятки людей, более сотни ранены. Фото об атаке и последствиях - в галерее DW.
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Вечером 22 марта 2024 года вооруженные лица в камуфляжной одежде открыли огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Власти России квалифицировали нападение как террористический акт. По официальным данным, не менее 115 человек погибли, как минимум 115 пострадали в результате атаки.