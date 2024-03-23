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ТерроризмРоссия
Павел Мыльников
23 марта 2024 г.
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Вечером 22 марта 2024 года вооруженные лица в камуфляжной одежде открыли огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Власти России квалифицировали нападение как террористический акт. По официальным данным, не менее 115 человек погибли, как минимум 115 пострадали в результате атаки.