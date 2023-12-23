Bild: В ФРГ и Австрии задержаны готовившие теракты исламисты

Органы безопасности ФРГ и других стран ЕС располагают информацией, что радикальные исламисты планируют теракты в канун Рождества, сообщает Bild. В частности, речь идет о нападении на Кельнский собор.

Органы безопасности в Австрии, Германии и Испании получили информацию о том, что группировка исламистских радикалов планирует совершить несколько терактов в Европе в канун Нового года или на Рождество. Об этом сообщают немецкое издание Bild и агентство dpa в субботу, 23 декабря. Целями, по информации спецслужб, могли стать рождественские службы в Кельне, Вене и Мадриде, уточнили СМИ.

Вечером 23 декабря полиция обыскала Кельнский собор с использованием служебных собак. В полиции города предупредили об усилении мер безопасности в соборе. По информации Bild, первые задержания в связи с угрозами терактов уже были произведены спецслужбами в Австрии и Германии.

В МИД ФРГ предупреждали о росте угроз нападений исламистов

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) ранее предупреждала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, что угроза нападений радикальных исламистских группировок в ФРГ продолжает расти. Опасность "радикализации готовых к насилию исламистов высока", сообщила она. Федеральное правительство относится к ней очень серьезно, добавила Фезер, указав, что "исламистские преступники-одиночки представляют собой опасность, которая существует всегда".

По данным медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), к 7 декабря в стране было выявлено 486 исламистов, представляющих угрозу. Среди таких лиц в Германии преобладают мужчины среднего возраста, говорится в докладе Федерального ведомства уголовной полиции (ВКА), поступившем в RND. Ведомство предполагает, что в случае дальнейшего обострения конфликта между Израилем и ХАМАС отдельные радикально настроенные исламисты могут воспринять это как "побуждение к нападению".

О повышении уровня террористической опасности во время праздников предупреждала и полиция Австрии. "В связи с призывами совершать нападения во время христианских мероприятий по всей Европе, особенно в районе 24 декабря, органы безопасности усилили соответствующие меры защиты в общественных местах в Вене и федеральных землях", - заявили в полиции Вены.

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