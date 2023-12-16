Глава МВД ФРГ видит рост угрозы атак радикальных исламистов

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) считает, что угроза нападений радикальных исламистских группировок в ФРГ продолжает расти. Опасность "радикализации готовых к насилию исламистов высока", заявила она в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в субботу, 16 декабря. Ситуация с угрозами изменилась, и федеральное правительство относится к ней очень серьезно, добавила Фезер, указав, что "исламистские преступники-одиночки представляют собой опасность, которая существует всегда".

По данным медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), к 7 декабря в стране было выявлено 486 исламистов, представляющих угрозу. Среди таких лиц в Германии преобладают мужчины среднего возраста, говорится в докладе Федерального ведомства уголовной полиции (ВКА), поступившем в RND. Лишь 55 человек из выявленных исламистов были женщинами, что соответствует доле всего в 11,3 процента, а около 50 процентов относились к возрастной группе от 26 до 35 лет, указывается в отчете.

"Доля старших возрастных групп постоянно снижается, - сообщил представитель BKA. - Доля лиц моложе 18 лет составляет около двух процентов". Ведомство предполагает, что в случае дальнейшего обострения конфликта между Израилем и ХАМАС отдельные радикально настроенные исламисты могут воспринять это как "побуждение к нападению".

Около 170 каналов в Telegram использовались для исламистской пропаганды

Фезер в интервью RND 14 декабря заверила, что германские органы безопасности будут сохранять бдительность с целью распознать и предотвратить возможные планы нападений. В тот же день в Берлине и Роттердаме были арестованы четверо предполагаемых сторонников радикального исламистского движения ХАМАС. По данным прокуратуры ФРГ, они готовили передачу оружия в Берлин для нападений на еврейские учреждения.

"Мы предприняли столь последовательные действия против исламистской сцены в последние недели, потому что внимательно следим за изменением ситуации с угрозами. Мы продолжаем применять жесткий подход к исламистам. Мы ликвидируем исламистские структуры и пресекаем террористическую пропаганду, которая призвана вдохновлять и радикализировать преступников", - сказала министр. По словам Фезер, благодаря Федеральному ведомству уголовной полиции только в мессенджере Telegram было удалено около 170 каналов или сообщений, которые использовались для распространения антисемитской и исламистской пропаганды.

Участник комитета бундестага по внутренним делам Кристоф де Фрис (Christoph de Vries) также предупредил о риске атак: "Исламистская угроза и опасность нападений в Германии огромны, и мы должны предположить, что они будут продолжать расти". Депутат от Христианско-демократического союза подчеркнул, что во многом это связано с войной Израиля против ХАМАС на Ближнем Востоке.

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