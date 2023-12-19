ФРГ: пожизненное заключение исламисту за нападение с ножом

27-летний преступник, обвиняемый в убийстве и четырех покушениях на убийство, был полон решимости убивать людей, которых он считал "неверными" и представлял "опасность для общества", указано в приговоре суда.

Спустя восемь месяцев после двух нападений с применением холодного оружия в Дуйсбурге, Высший земельный суд в Дюссельдорфе во вторник, 19 декабря, приговорил 27-летнего исламиста, обвиняемого в убийстве и четырех покушениях на убийство к пожизненному заключению и превентивному лишению свободы. Преступник был полон решимости убивать людей, которых он считал "неверными", и представлял "опасность для общества", цитирует судебное решение агентство AFP.

Согласно приговору, обвиняемый, выходец из Сирии, смертельно ранил ножом прохожего в центре Дуйсбурга в ночь на Пасхальное воскресенье. Девять дней спустя он напал с ножом на четырех человек в фитнес-центре Дуйсбурга, ранив некоторых из них смертельно. Его поймали через несколько дней после нападения, и с тех пор он находится под стражей.

Произвольно убивать граждан ФРГ

По мнению суда, обвиняемый, прибывший в Германию в качестве беженца в 2015 году, с 2020 года занимался радикализацией в Интернете, приняв идеологию террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Однако он действовал без какой-либо "прямой связи" с этой или какой-либо другой экстремистской организацией.

Судьи пришли к выводу, что преступник отвергал правовой и общественный порядок ФРГ и стремился жить на основе законов шариата. На этом фоне он считал всех, кто не разделял его идеологию, "неверными", а также был намерен "произвольно убивать избранных мужчин - жителей Федеративной Республики Германия", указывается в приговоре. Апрельские теракты стали результатом реализации этого плана. Один только "предполагаемый западный образ жизни" его жертв послужил ему достаточным доказательством их "неверия".

По мнению суда, обвиняемый признался в совершении преступлений, а во время судебного процесса, начавшегося в октябре, также продемонстрировал свою решимость совершить еще несколько подобных преступлений, чтобы "якобы исполнить религиозный долг". Он также отказался "от любого общения" со своим защитником.

Своим решением Высший земельный суд удовлетворил ходатайства федерального обвинения и солидарного истца, представлявшего интересы оставшихся в живых иждивенцев жертвы и жертв второго нападения. Помимо обвинительного приговора за убийство и покушение на убийство и постоянного заключения под стражу суд также установил, что преступления были особо тяжкими.

28 ударов ножом

По данным суда, убитым оказался 35-летний мужчина, который праздновал с друзьями в центре Дуйсбурга. Согласно обвинительному заключению, обвиняемый нанес ему не менее 28 ударов кухонным ножом, причинив настолько тяжелые ранения, что он скончался в тот же день. Во время нападения в фитнес-центре преступник набросился с ножом на трех мужчин в раздевалках и душевых и нанес некоторым из них несколько ранений в верхнюю часть тела. Он также напал на четвертого мужчину, который пытался помочь пострадавшим.

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