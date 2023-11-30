В Нижней Саксонии задержали угрожавшего терактом мужчину

20-летний выходец из Ирака, угрожавший совершить теракт в период празднования Рождества, был задержан в Нижней Саксонии.

В федеральной земле Нижняя Саксония по подозрению в подготовке теракта в период рождественских праздников был задержан 20-летний выходец из Ирака, сообщила министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс (Daniela Behrens) в четверг, 30 ноября.

"Он объявил, что хочет совершить нападения в связи с массовыми мероприятиями в период Рождества, и именно поэтому мы его превентивно задержали", - цитирует Беренс агентство dpa. Операция по задержанию мужчины была проведена 21 ноября в Хельмштедте.

По словам Беренс, в том числе в связи с ситуацией на Ближнем Востоке полиция в ходе рождественских ярмарок действует "очень четко и надежно". Глава МВД Нижней Саксонии напомнила, что в Германии есть исламисты, которые продолжают угрожать нападениями. "Совсем недавно в Северном Рейне - Вестфалии и Бранденбурге были арестованы двое молодых людей, которые, как утверждается, симпатизировали террористической организации "Исламское государство" и планировали нападение на рождественский базар", - сказала Беренс.

Правоохранители ФРГ предупреждают о повышенном риске терактов в стране

Накануне Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) Германии предупредило о повышенном риске совершения террористических атак со стороны представителей радикальных исламистских группировок. Возможные атаки исламистов ведомство объяснило эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, произошедшей после атаки на Израиль боевиков радикального исламистского движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией.

Вслед за BfV об опасности исламистских атак предупредила и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). "Исламистские террористические организации, а также отдельные преступники-исламисты представляют собой значительную опасность, которая существует во все времена", - заявила она в беседе с информационным агентством Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По словам Фезер, немецкие власти в последние недели "предприняли последовательные действия против исламистской сцены", так как внимательно следят за меняющейся ситуацией и отслеживают угрозы. "Мы разрушаем исламистские структуры и прекращаем террористическую пропаганду, которая призвана вдохновлять и радикализировать преступников", - заявила министр.

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