В Германии прошли обыски у вероятных сторонников ХАМАС

Обыски в связи с запретом деятельности ХАМАС и сети "Самидун" прошли в четырех федеральных землях Германии. "Мы последовательно продолжаем преследовать радикальных исламистов", - заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

Обыски в связи с запретом в Германии деятельности террористической организации ХАМАС, а также поддерживающей палестинцев международной сети "Самидун" в четверг, 23 ноября, прошли в четырех федеральных землях: Берлине, Северном Рейне - Вестфалии, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне.

Как сообщило МВД ФРГ, сотрудники служб безопасности проверили 15 объектов, в том числе частные квартиры предполагаемых сторонников ХАМАС и "Самидун".

Запрет деятельности ХАМАС и "Самидун" в Германии

2 ноября министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) объявила о запрете на деятельность в стране палестинской террористической организации ХАМАС и международной сети "Самидун", близкой к леворадикальному Народному фронту освобождения Палестины (НФОП). Немецкое крыло организации "Самидун" - Samidun Deutschland, также известное как Hirak e.V., будет распущено, указала тогда Фезер.

Проведение обысков 23 ноября было предписано административными судами для обеспечения соблюдения запретов и дальнейшего выявления запрещенных структур этих групп, говорится в заявлении МВД ФРГ.

Как сообщила полиция Берлина, в столице Германии обыски прошли на 11 объектах. Их целью было изъятие улик и имущества возможных сторонников террористов. "Мы последовательно продолжаем преследовать радикальных исламистов, - заявила Нэнси Фезер, комментируя обыски. - Запретив деятельность ХАМАС и "Самидун" в Германии, мы четко дали понять, что не потерпим никакого прославления или поддержки варварского террора ХАМАС против Израиля".

Деятельность сторонников ХАМАС в Германии

По оценке МВД ФРГ, в Германии действуют порядка 450 сторонников ХАМАС. Они занимаются преимущественно выражением симпатий террористам и пропагандой в их пользу, а также сбором средств для их организаций. Акций с проявлениями насилия, по данным министерства, они пока не утраивали.

После масштабной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября члены сети "Самидун" организовывали в Германии акции в поддержку палестинцев и против Израиля, вызвавшие в стране резкую критику. Кроме прочего, они публиковали в соцсетях фотографии с данных мероприятий и посты в поддержку ХАМАС. Особенно широкую огласку получила акция "Самидун" 7 октября в Берлине, участники которой праздновали террористическое нападение ХАМАС на Израиль и раздавали прохожим сладости в районе Нойкельн.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.

Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию.

По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 14 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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