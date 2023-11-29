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В ФРГ задержаны подростки по подозрению в подготовке теракта

Виталий Кропман
29 ноября 2023 г.

Юноша 15 лет из земли Северный Рейн-Вестфалия и его 16-летний сообщник из земли Бранденбург, имеющий российский паспорт, обсуждали нападение на синагогу и рождественский базар.

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Сотрудник немецкой полиции (фото из архива)
Фото: Gelhot/Fotostand/picture alliance

Полиция ФРГ арестовала двух подростков по подозрению в подготовке теракта. Как сообщает во вторник, 29 ноября, агентство dpa, аресты проведены в федеральных землях Бранденбург и Северный Рейн - Вестфалия.

По данным министерства внутренних дел земли Бранденбург, речь идет о 16-летнем молодом человеке, имеющем российский паспорт. Главным же подозреваемым является 15-летний юноша из района Райниш-Бергиш в земле Северный Рейн - Вестфалия. Подростки обсуждали намерение совершить нападение на предполагаемых "неверных". В качестве возможных целей назывались синагога и рождественский базар.

На фоне войны на Ближнем Востоке "мы все чаще видим среди исламистов призывы к нападениям и убийствам. Опасность реальна, и она выше, чем была в течение долгого времени", - заявил министр внутренних дел земли Бранденбург Михаэль Штюбген (Michael Stübgen). "Ближневосточный конфликт используется для подстрекательства и пропаганды, чтобы мобилизовать потенциальных преступников. Мы бдительны, и наши силы безопасности делают все необходимое, чтобы предотвратить потенциальную опасность", - добавил он.

По данным DW, в Германии после варварской атаки радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября и ответной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа зарегистрировано около 3300 преступлений, связанных с войной на Ближнем Востоке. Большинство из них имеет антисемитский подтекст.

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