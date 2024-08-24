Подросток задержан после нападения на фестивале в Золингене

После ножевой атаки на празднующих День города в Золингене задержан 15-летний подросток. Полиция не исключает террористического мотива нападения.

После ножевого нападения, произошедшего в немецком Золингене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) задержан 15-летний подросток, сообщила местная полиция в субботу, 24 августа. Правоохранители уточнили, что в настоящее время выясняется, причастен ли задержанный к атаке.

"Параллельно проводятся различные полицейские мероприятия, включая обыски в различных местах", - говорится в пресс-релизе полиции. Отмечается, что к расследованию подключились также федеральные власти ФРГ.

По информации издания Der Spiegel, задержанный - гражданин Кыргызстана, который жил в общежитии для беженцев. Как утверждают журналисты, он мог говорить с непосредственным исполнителем атаки и не сообщить о готовящемся преступлении. Der Spiegel пишет, что подросток отказывается давать показания.

Накануне вечером в разгар "Фестиваля разнообразия", приуроченного к 650-летию города Золинген на западе Германии на одной из центральных площадей города на участников праздника напал неизвестный с ножом. В результате нападения погибло три человека, еще восемь пострадали. Пять из них находятся в тяжелом состоянии. Преступнику удалось скрыться с места трагедии неопознанным.

Прокурор Дюссельдорфа: Нельзя исключать террористический мотив атаки

"Исходя из общих обстоятельств, мы полагаем, что первоначальное подозрение в совершении преступления на террористической почве не может быть исключено", - заявил старший прокурор Дюссельдорфа Маркус Касперс (Markus Caspers) на пресс-конференции в Вуппертале.

Канцлер ФРГ: Преступник в Золингене должен быть наказан

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) осудил ножевое нападение в Золингене. В посте, опубликованном в его аккаунте в соцсети Х, в субботу, 24 августа, политик назвал произошедшее "ужасным событием", которое его "очень удручает".

"Мы скорбим по жертвам и поддерживаем их семьи. Я желаю раненым скорейшего выздоровления. Преступник должен быть быстро пойман и наказан по всей строгости закона", - говорится в заявлении главы правительства.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила в своем аккаунте в Х, что немецкие органы безопасности "делают все возможное, чтобы поймать преступника и выяснить причины нападения". "Полиция Северного Рейна-Вестфалии пользуется полной поддержкой федерального правительства", - добавила она.

Фезер также выразила соболезнования родственникам погибших в результате ножевого нападения.