Подозреваемый в резне в Золингене арестован

26-летний сириец арестован по подозрению в убийстве гостей фестиваля в Золингене и в связях с террористами "Исламского государства". На фестивале он хотел убить как можно больше людей, сообщила прокуратура.

Федеральный верховный суд Германии выдал ордер на арест подозреваемого в нападении с ножом на посетителей "Фестиваля разнообразия" в Золингене. Как сообщила в воскресенье, 25 августа, федеральная прокуратура в Карлсруэ, сейчас 26-летний сириец, задержанный накануне, находится в тюрьме предварительного следствия.

По данным обвинения, Иссу Х. подозревают в убийстве трех человек, а также в участии в террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Сириец разделял идеологию ИГ и на фоне своих радикальных исламистских убеждений решил "убить на фестивале как можно больше тех, кого считал "неверными", говорится в сообщении прокуратуры.

"Он неоднократно и целенаправленно наносил жертвам удары сзади в шею и верхнюю часть тела", - отметили в правоохранительных органах. После этого подозреваемый скрылся, воспользовавшись начавшейся паникой. Вечером 24 августа Исса Х., однако, сам сдался полиции, взяв на себя ответственность за резню в Золингене и заявив, что является членом "Исламского государства". В Карлсруэ его доставили вертолетом в сопровождении вооруженных полицейских.

Нападение с ножом на гостей праздника в Золингене

Жертвами нападения с ножом на участников фестиваля, приуроченного к 650-летию основания города Золингена, отмечавшегося 23 августа, стали три человека: мужчины в возрасте 67 и 56 лет, а также 56-летняя женщина. Еще восемь гостей праздника получили ранения. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за это преступление, заявив, что атаку совершил ее "солдат", но не привела доказательств этого, отмечало агентство Reuters.

После нападения полиция ФРГ вечером 24 августа провела обыск в одном из общежитий для беженцев в Золингене. По сведениям журнала Der Spiegel, в результате был задержан подросток - гражданин Кыргызстана, который жил в центре размещения беженцев. Он отказывается давать показания, следует из публикации. Как утверждают журналисты, подросток мог общаться с непосредственным исполнителем атаки и не сообщить о готовящемся преступлении.

Подозреваемого должны были депортировать из Германии

По данным газеты Die Welt, подозреваемого в нападении на гостей праздника в Золингене должны были депортировать из Германии еще в 2023 году, поскольку его прошение о статусе беженца в ФРГ было отклонено. В соответствии с Дублинским соглашением, сирийца должны были направить в Болгарию - страну, где он пересек границу Евросоюза. Именно там и должны были рассмотреть его прошение об убежище. Однако Исса Х. скрылся от германских властей, и в результате депортация оказалась "просроченной". Когда сирийца снова обнаружили, его "перераспределили" в Золинген, следует из публикации.