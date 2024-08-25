Золинген: Федеральная прокуратура ФРГ начала расследование

Федеральная прокуратура ФРГ проверяет информацию о том, что сириец, сдавшийся полиции после нападения с ножом на гостей праздника в Золингене, был членом ИГ. По данным СМИ, мужчина скрывался от депортации из Германии.

После задержания подозреваемого в нападении с ножом на гостей "Фестиваля разнообразия" в Золингене Федеральная прокуратура Германии начала расследование по подозрению в совершении теракта. Об этом сообщила журналистам в воскресенье, 25 августа, официальная представительница ведомства.

Она уточнила, что следователи проверяют, действительно ли задержанный является членом террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Ранее о том, что делом занялся генеральный прокурор Германии Йенс Роммель (Jens Rommel), сообщил еженедельник Der Spiegel.

Из публикации следовало, что против мужчины ведут расследование в связи с подозрением в убийстве в трех случаях, многократном покушении на убийство, а также членстве в террористической организации ИГ. Ожидается, что в течение дня 25 августа подозреваемого доставят в Карлсруэ, где он предстанет перед судьей Федеральной судебной палаты, который примет решение относительно его предварительного заключения.

Подозреваемого должны были депортировать из Германии

По данным полиции Дюссельдорфа, 26-летний сириец сам сдался вечером 24 августа, взяв на себя ответственность за резню в Золингене и заявив, что является членом "Исламского государства". Его показания в данный момент "интенсивно проверяются", указала полиция.

Между тем газета Die Welt сообщила 25 августа, что подозреваеый в нападении на гостей праздника в Золингене - Исса аль Х.-должен был быть депортирован из Германии еще в 2023 году, поскольку его прошение о статусе беженца в ФРГ отклониили. В соответствии с Дублинским соглашением, мужчину должны были направить в Болгарию - страну, где он пересек границу Евросоюза. Именно там и должны были рассмотреть его прошение об убежище. Однако мигрант скрылся от германских властей. В итоге депортация оказалась "просроченной". Когда сирийца снова обнаружили, его "перераспределили" в Золинген, следует из публикации.

Нападение с ножом на гостей праздника в Золингене

Жертвами нападения с ножом на участников "Фестиваля многообразия", приуроченного к 650-летию основания города Золингена, отмечавшегося 23 августа, стали три человека: мужчины в возрасте 67 и 56 лет, а также 56-летняя женщина. Еще восемь гостей праздника получили ранения. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за это преступление. В Telegram ИГ заявила, что нападение совершил ее "солдат", но не привела доказательств этого, отмечает агентство Reuters.

После нападения полиция ФРГ вечером 24 августа провела обыск в одном из общежитий для беженцев в Золингене. Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul) заявил, что эта операция была "результатом использования дополнительной информации". "Но это не то, чего мы хотели. Целый день мы шли по горячему следу", - добавил он.

Обыск в общежитии для беженцев

По сведениям журнала Der Spiegel, 24 августа полиция задержала 15-летнего подростка - гражданина Кыргызстана, который жил в центре размещения беженцев. Он отказывается давать показания, следовало из публикации. Как утверждают журналисты, подросток мог общаться с непосредственным исполнителем атаки и не сообщить о готовящемся преступлении.