Культурная жизнь ФРГ - бельмо на глазу правопопулистов АдГ?

Они вскидывают руки в воздух и подпрыгивают, точно выпущенные на свободу. По залу театра "Пикколо" в Котбусе будто пробегает искра, когда одиннадцать участниц молодежной танцевальной труппы вихрем кружатся по сцене. Танцевальная постановка "Move On Move Over" основана на книге "Момо" Михаэля Энде (Michael Ende) и рассказывает об отношении ко времени, войне и миграции. Директор театра Райнхард Дрогла (Reinhard Drogla) видит в этом спектакле главное событие предстоящего сезона, проводимого под девизом "Преумножайте добро!". "Молодежь, - говорит Дрогла, - это наша надежда". И для уверенности есть множество причин, несмотря на политическую обстановку.

Райнхард Дрогла Фото: Clemens Schiesko

Котбус - город средних размеров в Бранденбурге. 22 сентября в этой федеральной земле, расположенной по соседству с Берлином, пройдут выборы в ландтаг. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии", отделения которой в ряде земель признаны правоэкстремистскими, может стать крупнейшей политической силой в региональном парламенте, судя по опросам, отдающим ей 27 процентов голосов. На выборах в ландтаги в Тюрингии и Саксонии 1 сентября ультраправые набрали больше 30 процентов в каждой из земель, а в Тюрингии одержали победу. Что означает такая ситуация для культурного ландшафта? Директор театра "Пикколо" Дрогла признает, что обеспокоен, но говорит: "Меня не напугать!"

АдГ предупреждает о распаде государства

"Альтернатива для Германии" уже давно представлена в бундестаге, в немецких ландтагах, а также во многих окружных и местных парламентах. Ее политики заседают в важных комитетах, имеют право голоса в вопросах занятия должностей, а также выдачи или отмены субсидий, в том числе в культурном секторе. АдГ открыто отвергает мультикультурализм. Она предупреждает, что в результате иммиграции государство развалится и что Германия потеряет свое культурное лицо из-за "неправильно понятой толерантности".

На востоке Германии растет популярность АдГ Фото: Frank Hoermann//SvenSimon/picture alliance

Рольф-Ульрих Кунце (Rolf-Ulrich Kunze) - историк из Карлсруэ, специализирующийся на современности - видит в таком поведении большую опасность для взаимодействия. "АдГ не воспринимает культуру как нечто, объединяющее людей, а скорее злоупотребляет ей и использует культуру, чтобы разделить людей и натравить их друг на друга", - указывает Кунце в интервью DW. Кунце замечает явные параллели между культурными моделями АдГ и Национал-социалистической немецкой рабочей партией (НСДАП) в "третьем рейхе". "Концепция культуры НСДАП была расистской, авторитарной и идентитарной (ориентированной на этническую однородность. - Ред.). Все эти черты - в современной форме - мы находим один к одному и у АдГ", - поясняет историк.

Смотрите, кто пришел и ушел

Арнольд Бишингер (Arnold Bischinger) управляет замком Бесков, расположенном в одноименном городе в Бранденбурге и превращенном в культурный и образовательный центр. В стенах замка находится музей истории региона Одер-Шпре, а в нем - выставка под названием "Приходят и уходят". Она рассказывает истории людей, которые были занесены сюда судьбой или были вынуждены покинуть эти края - беженцев, поздних переселенцев, контрактных рабочих в ГДР, репатриантов из западногерманских земель и многих других. В экспозиции представлены фотографии, множество артефактов и "учебник" для чтения. Бишингер предполагает, что политикам из "Альтернативы для Германии", отвечающим за вопросы культуры, выставка не понравится. Возможно, совет района, финансирующий музей, урежет бюджет. Возможно, ассоциацию-спонсора лишат статуса некоммерческой организации.

Замок Бесков превращен в культурный и образовательный центр Фото: Stephanie Lubasch

"Все, что не является типично немецким, - говорит Бишингер, - не имеет шансов у АдГ". Но если партия серьезно настроена на "ремиграцию", к которой призывает, "каждому второму придется уехать". Директор музея обеспокоен предстоящими выборами ландтага Бранденбурга. Как-никак, в сельской местности культурные вопросы "не обсуждают так жестко", как в городах, где популистам достаточно бросить на афишу один-единственный взгляд, чтобы принять меры. "Культура объединяет людей", - говорит Бишингер. Она создает возможность для общественных дебатов. "Если это больше не будет возможно, наше общество обеднеет!"

Страх перед бандами правых хулиганов

Искусство и культура, критически рассматривающие расизм, правый популизм или праворадикализм, часто становятся объектом нападок со стороны правых, отмечает социолог Уте Карштайн (Ute Karstein) из Лейпцигского университета. "Альтернатива для Германии" принимает меры против культурных центров и учреждений, которые слишком критично настроены в ее адрес. Возникает борьба за культуру: "Утверждается, что там пропагандируют леворадикализм. Затем они (представители АдГ. - Ред.) идут с обвинением в совет общины и спрашивают почему эти институты до сих пор получают материальную поддержку, ведь это нарушает принцип нейтралитета. Опытные советы общин порой позволяют настолько сбить себя с толку, что прекращают финансирование", - говорит Карштайн в беседе с DW.

Экспонаты выставки "Приходят и уходят" - чайные сервизы и рабочая одежда контрактного рабочего из Вьетнама Фото: René Arnold

В Тюрингии, где сейчас формируется правительство, культурные учреждения уже обсуждают, как необходимо реагировать на влияние правых популистов, указывает писательница Даниэла Данц (Daniela Danz). Тучи сгущаются, к примеру, над проектом о демократии "Мыслить пестро", получающим финансирование от федеральных и земельных властей, считает вице-председатель Академии наук и литературы в Майнце. "Если АдГ воспользуется своим блокирующим меньшинством, проект окажется под угрозой", - заявила Данц в эфире Deutschlandradio. Поясним: если "Альтернатива для Германии" получает более трети мест в ландтаге, как это произошло в Тюрингии, она может блокировать важные решения большинства.

Пока что АдГ сосредоточена на культивировании обычаев и чувства привязанности к родине. Современность для них - демонизирована. В подобный культурный образ не вписываются ни критический театр, ни мультикультурные оркестры, и уж точно не ночные клубы левого толка, такие как Kalif Storch в Эрфурте, где выступают дрэг-артисты и проходят мастер-классы для квир-людей. На танцы на территории бывшего железнодорожного депо приходит молодежь от 18 до 30 лет. "Очевидно, что мы для правых - как бельмо на глазу", - говорит руководитель клуба Хуберт Лангрок (Hubert Langrock). По его мнению, Kalif Storch может стать объектом нападения банды правых хулиганов. Недавно под такую атаку попал молодежный центр в Эрфурте. Лангрок ждет, что же будет происходить дальше.