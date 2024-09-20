Выборы в Бранденбурге: чернокожий политик бросает вызов АДГ

После успеха АдГ в Саксонии и Тюрингии внимание общественности приковано к Бранденбургу. Удастся ли христианской демократке с африканскими корнями оттянуть голоса у правых популистов из АДГ? Репортаж из Котбуса.

Котбус, расположенный в 120-ти километрах от Берлина, - самый крупный город в регионе Нижняя Лужица федеральной земли Бранденбург, имевшем когда-то первостепенное значение для снабжения промышленности бывшей ГДР углем. Сегодня, однако, это один из беднейших регионов Германии, который получает субсидии, чтобы компенсировать последствия отказа от добычи угля. На фоне неблагополучной социальной ситуации здесь сильны праворадикальные настроения. Накануне выборов в ландтаг Бранденбурга, которые пройдут 22 сентября, к Котбусу, который неоднократно попадал на первые полосы газет в связи с атаками на почве расизма, привлечено особое внимание.

Котбус перед выборами в ландтаг

На ряде избирательных плакатов, которыми сейчас пестрят улицы Котбуса, улыбающаяся чернокожая женщина. Под ее фото - лозунг: "Вместе друг с другом". Политик из Христианско-демократического союза (ХДС) Аделине Абимнви Авемо (Adeline Abimnwi Awemo) родилась в Камеруне. На сегодняшний день она - единственный в Лужице чернокожий кандидат в депутаты на предстоящих земельных выборах.

Предвыборные листовки Аделине Абимнви Авемо Фото: Chiponda Chimbelu/DW

Недавние результаты опросов института исследования общественного мнения infratest dimap показывают, что консерваторы из ХДС в Бранденбурге могут рассчитывать на третье место с 18% голосов. На первом месте, по этим данным, пока Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 23%. Между тем более четверти бранденбургских избирателей намерены отдать свой голос за правых популистов из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) . После успеха АДГ на выборах в ландтаги двух других восточных федеральных земель ФРГ - Саксонии и Тюрингии - к голосованию в Бранденбурге приковано особенно сильное внимание общественности.

Как считают многие наблюдатели, правые популисты из АдГ обязаны своими успехами на выборах в Тюрингии и Саксонии дебатам вокруг миграционной политики ФРГ. То же относится и к новой партии "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ), которая выступает, в частности, за отказ в предоставлении убежища мигрантам, въехавшим на территорию Германии из безопасной третьей страны.

Котбус не готов к диалогу?

"Я обеспокоена этим, но я не боюсь, - признается политик из ХДС Авемо в беседе с DW. - Я готова вести диалог и искать решение". Именно на это, по ее словам, указывает и ее избирательный слоган. Тем не менее за несколько дней до выборов политику удалось завязать не так уж много разговоров с избирателями.

Председатель отделения ХДС в Бранденбурге Ян Редман и Аделине Абимнви Авемо на улицах Котбуса Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/picture alliance

Судя по всему, к диалогу в Бранденбурге готовы не все. По словам Авемо, в июле некая женщина напала на нее, когда она расклеивала свои предвыборные плакаты. После этого политику потребовалась медицинская помощь. "Меня шокирует, что такое вообще могло случиться, - делится Авемо. - Я никогда не переживала ничего подобного за 22 года жизни в Котбусе". Голос Аделине Авемо меняется, когда она рассказывает об инциденте, она не хочет долго останавливаться на этой теме.

Между тем после того, как на нее было совершено нападение, Абимнви Авемо обязали уведомлять полицию о каждом предвыборном мероприятии, иногда ей обеспечивают дополнительную защиту. "Нападению, подобному случившемуся со мной, может подвергнуться каждый", - считает она. Но при этом политик не хочет забывать и о позитивных сторонах жизни в Котбусе.

Из Камеруна - в Котбус

Авемо родилась в городе Кумба, расположенном в англоязычном регионе Камеруна. В Котбус она приехала в 2002 году на учебу в Бранденбургском технологическом университете. Она рассказывает, что поначалу чувствовала себя чужой в этом городе. Женщина вспоминает, как ходила на службу в католическую церковь и просто улыбалась там, не понимая ни слова по-немецки. Политик признается, что не посетила ни одного языкового курса, а немецкий язык, на котором она сейчас говорит свободно, выучила благодаря разговорам с жителями Котбуса.

Котбус - второй по величине город Бранденбурга, после Потсдама Фото: Chiponda Chimbelu/DW

Сегодня Авемо хочет воспользоваться накопленным опытом, чтобы с благодарностью послужить городу, учитывая, сколь важную роль в политической дискуссии играет тема миграции. Авемо выступает за "точечную миграцию": когда разнорабочие, плотники, врачи или медсестры, которые нужны на немецком рынке труда, могут быть уверены, что смогут начать работать в кратчайшие сроки после переезда в страну.

Многие жители Котбуса считают, что Германии стоит сконцентрироваться на проблемах собственного населения вместо того, чтобы тратить миллиарды на помощь беженцам и поддержку Украины, защищающейся от российской агрессии.

"Популярность АдГ - это пинок под зад для традиционных партий. Я не согласен с политикой правящей коалиции и традиционных партий", - говорит DW один из жителей Котбуса, пенсионер, имея в виду коалиционное правительство Германии, состоящее из социал-демократов, "зеленых" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП).

Аналогичное мнение высказывает в беседе с DW и другой житель Котбуса по имени Алекс - мужчина в возрасте около 25 лет: "Германия помогает только иностранцам. А здесь, в самой Германии, ничего не делается".

Вызовы и шансы для Котбуса

Политик Авемо говорит, что понимает разочарование избирателей. Она общается с корреспондентом DW у супермаркета, расположенного в считающемся социально неблагополучным районе Котбуса Заксендорф. В двух шагах отсюда стоят бетонные многоэтажки, в которых во времена ГДР жили врачи, инженеры и рабочие. Сегодня в них живут люди, получающие социальное пособие, пенсионеры и беженцы. Те, кто могли уехать отсюда, уже сделали это.

"У людей было много ожиданий, которые не оправдались, - говорит Авемо. - Кроме того, на этот регион наложил свой отпечаток процесс отказа от добычи угля. Он был связан с большой неопределенностью и неуверенностью в завтрашнем дне". Но политик из ХДС фокусируется в своей избирательной кампании на возможностях для работы и развития, которые Котбус предоставляет как тем, кто живет в городе уже давно, так и недавно переехавшим туда. "Здесь возникнет большой рынок труда, так что люди смогут работать и жить рядом друг с другом", - уверена она.

Одним из хороших сигналов для развития Котбуса и всего региона является основание здесь Медицинского университета Лужицы (Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem ), на базе которого должен быть создан крупнейший университетский госпиталь в Бранденбурге. На торжественной церемонии по этому поводу в июле присутствовал канцлер ФРГ Олаф Шольц . Ранее, в январе, Шольц побывал также в Котбусе на открытии железнодорожного завода.